АНОНС: на радио Baltkom — журналист Майкл Бом (1)

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Эксклюзив | 9 ноября 2018 года, 13:47

Сегодня, после 14.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским журналистом американского происхождения, участником политических ток-шоу на федеральных каналах России Майклом Бомом.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: Скриншот youtube.com/channel/Россия - Украина

Комментарии 1
Адельфина53 минуты назад
Прикольный перец!
Кстати, передайте ему мои поздравленич с успехом в изучении руссеого языка! хоть и не с самой благой целью, хоть и как язык врага, но....! Но русские это оценили!
Мы умеем уважать своих врагов, если есть за что их уважать. )))
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