АНОНС: на радио Baltkom — журналист Майкл Бом (1)
Эксклюзив | 9 ноября 2018 года, 13:47
Сегодня, после 14.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским журналистом американского происхождения, участником политических ток-шоу на федеральных каналах России Майклом Бомом.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: Скриншот youtube.com/channel/Россия - Украина
Кстати, передайте ему мои поздравленич с успехом в изучении руссеого языка! хоть и не с самой благой целью, хоть и как язык врага, но....! Но русские это оценили!
Мы умеем уважать своих врагов, если есть за что их уважать. )))