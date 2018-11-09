Эксклюзив |

Сегодня, после 14.00 в рамках программы "Абонент доступен" на радио Baltkom состоится интервью по Skype c российским журналистом американского происхождения, участником политических ток-шоу на федеральных каналах России Майклом Бомом.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: Скриншот youtube.com/channel/Россия - Украина