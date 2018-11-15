﻿ Фокусница: латышский - очень сложный, муж-итальянец учил его 10 лет, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Латышский язык очень сложен для изучения, об этом в эфире радио Baltkom рассказала латвийская фокусница, иллюзионист Даце Пеццоли. По ее словам, ее супругу понадобилось 10 лет, чтобы освоить язык.

"Мой муж Энрике является итальянцем. Когда он стал учить латышский язык 10 лет назад, ему было очень трудно. Он говорил: "Это очень сложный язык, у вас эти спряжения, склонения". у него был большой шок, также сложности были в произношении, на итальянском фраза "Счастливого рождества", например, произносится мягко "Buon natale", а на латышском "Priecīgus Ziemassvētkus", прямо как из Калашникова стреляют", - пошутила Даце.

Он добавила, что ее муж сначала противился изучению латышского, так как на нам говорят менее 2 млн людей и решил изучить русский.

"Он решил, что будет изучать русский, мол мне этот язык больше пригодится. Но потом он увидел русский алфавит. Опять был в шоке. Сказал, что я ему обязательно должна помочь. Тогда я расклеила по всему дому распечатку различных слов, а на груди вешала надпись "жена". Слова отпечатывались в подсознании, глазами он фотографировал их и нехотя запоминал", - рассказала иллюзионистка.

Также Даце призналась, что в семье они говорят только на итальянском.

"Мы в семье говорим только по-итальянски. Он мне сказал: "Знаешь, приехав в Латвию, я оставил свою родину, маму, папу, друзей, оставьте мне хотя бы язык". А практикуется он в латышском с моим отцом, который заходит к нам практически ежедневно", - рассказала гостья радиостанции.