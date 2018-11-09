Эксклюзив |

В Службе неотложной медицинской помощи (СНМП) принято решение объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением работников.

Как в интервью радио Baltkom рассказал председатель Рижского профсоюза сотрудников Службы неотложной медицинской помощи Генадий Русанов, за последние несколько дней несколько десятков сотрудников подали заявления об уходе.

"Чрезвычайной ситуацию можно считать уже два года — мы все время говорим о нехватке сотрудников, низких зарплатах. Сейчас просто вскрылся тот гнойник, который нарывался последние несколько лет. На сегодня нам не хватает наших ресурсов. Например, в Риге за сутки 500 вызовов, а качественно обслужить мы может только 300. За последние три дня из службы уволились 20 человек — это огромный ресурс", - сказал он.

При этом Русанов отметил, что латвийцы могут не беспокоиться за свое здоровье, так как даже с ограниченными человеческими ресурсами СНМП будет оказывать необходимую помощь.

"Не сомнений, что все чрезвычайные ситуации будут решены. Скорее всего мы не будем выезжать на мелкие травмы и высокие температуры. В диспетчерской службе у нас работают профессиональные медики, которые смогут проконсультировать и дать необходимые рекомендации", - отметил он.

Как рассказала журналистам директор СНМП Лиене Ципуле, сейчас происходит "массовый отток медиков" из СНМП, вызванный их недовольством большой нагрузкой и непомерно низкой зарплатой, а также неясностью о том, что будет с зарплатами медиков в следующем году.

У 15 работников СНМП приняты заявления об увольнении, получено еще несколько заявлений, с подавшими их работниками еще пройдут переговоры.

Чрезвычайная ситуация означает, что СНМП может отказаться выезжать на вызовы, если нет угрозы жизни и здоровью человека, пояснила Ципуле.

Как свидетельствует информация на сайте СНМП, чрезвычайной медицинской ситуацией считается ситуация, которая возникает в лечебных учреждениях, на административных территориях самоуправлений или в стране в случае, если объем незамедлительно доступных медицинских ресурсов не отвечает имеющемуся или прогнозируемому числу пострадавших или заболевших.

Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests