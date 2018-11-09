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В аэропорту Rīga сегодня из-за тумана задерживаются самолеты, сообщили Mixnews представители аэропорта.

Актуальная информация доступна на сайте аэропорта.

9 ноября на большей территории Латвии наблюдался сырой и туманный день. В предстоящие выходные во многих регионах так же будет дождливо, местами сохранится туман, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

Будет дуть слабый и умеренный восточный, юго-восточный ветер, который в воскресенье усилится до 9-14 метров в секунду, на Колке - до 17 метров в секунду.

В День Лачплесиса, который отмечается 11 ноября, немного усилится ветер, поэтому не исключено, что облачность рассеется и выглянет солнце.

Температура воздуха в ближайшую неделю составит от 0 до +10 градусов, немного теплее будет в Курземе. В первой половине недели ожидаются осадки, а к ее концу усилится влияние антициклона.