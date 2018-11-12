﻿ Жириновский на Baltkom: если бы я жил в США, давно бы уже стал президентом, Mixnews.lv

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Если бы в России были открытые выборы, как в США, лидер российской политической силы ЛДПР Владимир Жириновский уже давно бы стал президентом. Такое мнение высказал он сам в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom.

"Если бы мы жили в США, я бы уже давно стал президентом. Трамп сумел им стать, а у меня больше политического опыта. У нас в стране это сделать тяжелее, но, тем не менее, легче, чем при царе и советской власти. Постепенно мы придем к смене власти, к двухпартийной или трехпартийной системе. На открытых выборах только у меня есть шанс на победу", - заявил Жириновский.

По его словам, единственной преградой на пути к власти для ЛДПР является влияние КПРФ в России.

"Из-за коммунистов у нас сдерживается развитие демократии. Старшее поколение продолжает голосовать за них. Пока они есть, у нас существуют определенные ограничения с тем, чтобы не допустить их возврата к власти. Если бы не было коммунистов, ЛДПР обошла бы "Единую Россию" и побеждала бы на всех выборах", - заявил Жириновский.

Напомним, Владимир Жириновский участвовал в шести президентских выборах в России (рекордное число раз в РФ): в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.