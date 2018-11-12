﻿ Главе "скорой" намекнули на возможное увольнение, Mixnews.lv

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Из-за массового увольнения медиков из "скорой", вследствие которого была объявлена чрезвычайная медицинская ситуация в Рижском региональном центре, руководителю Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле намекнули о ее возможном увольнении. Об это сама Ципуле рассказала в эфире радио Baltkom.

«Может быть после того, как мы объявили чрезвычайную ситуацию Министерство здравоохранения пришло в недоумение. Не надо сейчас искать виноватых в этом в нашей службе, правительстве или министерстве. Надо сейчас думать о тех решениях, которые необходимо принять, чтобы обеспечить нормальную работу "скорой"», - пояснила глава службы.

На вопрос журналиста о возможном выражении ей недоверия со стороны правительства и увольнении, Ципуле призналась, что такие намеки она получала.

«Если будет сказано, что я не справляюсь со своими обязанностями, я приму это решение. Но любой человек, который возглавит Службу неотложной медицинской помощи столкнется с теми же проблемами, а они действительно большие», - отметила она.

Напомним, как ранее писал Mixnews, за последние несколько дней 15 сотрудников подали заявления об уходе из-за большой нагрузки и непомерно низкой зарплаты, а также неясностью о том, что будет с зарплатами медиков в следующем году.