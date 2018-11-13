﻿ Самолет столетия: в соцсети спорят о "неправильных" цветах латвийского флага, Mixnews.lv

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Самолет столетия: в соцсети спорят о "неправильных" цветах латвийского флага (2)

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Эксклюзив | 13 ноября 2018 года, 07:08

Латвийская авиакомпания airBaltic представила публике самолет, раскрашенный в цветах флага Латвии. В присутствии руководства страны, партнеров по сотрудничеству и работников авиакомпании состоялась презентация своеобразного подарка к столетию независимости Латвийского государства — особое оформление Airbus A220-300.

Между тем, пользователи соцсети Twitter поспорили о цветах, в которых выполнен рисунок, что он не соответствует цвету латвийского флага - карминно-красному.

Обратила внимание на "неправильные" цвета и пропорции предпринимательница Линда Мурниеце.

"Мы содержим авиакомпанию, у которой странное понимание о цветах земли своего базирования", - написала Мурниеце.

Некоторые пользователи с ней согласились, назвав работу неудачным пиаром. Другие же возразили, указав, что в живую выглядит намного лучше, чем на фото.

"Сегодня видела вживую. Цвета на фото "пиар-трюк". Вживую с красками все в порядке", - написала Алида Ване.

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Мурниеце считает, что тогда нужно "собрать все 2 миллиона населения, чтобы показать такой подарок в живую, чтобы о цветах не возникало никаких разногласий, не говоря уже о пропорциях".

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В свою очередь Артурс Перконс указал, что такие "неточности" с цветом возникли от освещения.

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А пользователь Каспарс Клоонс написал, что "раскудахтались" зря, так как фото граф, делая снимки, хотел высветить лица, и "переборщил" с теплотой снимков.

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"Здесь скорее очередной провал в латвийском стиле. Заплатили неизвестно сколько денег за покраску самолета, а прием фотографировал "коллега Янис из бухгалтерии", так как у него есть "та камера". Уверен, что в жизни выглядит ок, а на фото нарушен баланс белого", - написал пользователь Игорь Касьянов.

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Стоит отметить, что airBaltic впервые разукрасило самолет, создав художественное произведение, нарисовав на нем символ государства - флаг Латвии.

Чтобы создать эту художественную работу, 15 профессиональных художников работали 1000 часов. Всего для процесса было использовано 250 литров грунтовки, краски и лака, толщина покрова составила 120 микрон или 0, 12 миллиметра.

Комментарии 2
Ха, ха, ха))))1 час назад
Мурниеце считает, что тогда нужно "собрать все 2 миллиона населения,

И хдеж ты их соберёшь-то ? Неужели за свой счёт привезёшь патриотсов из заграницы?
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Patriot1 час назад
Sie ir mùsu valsts un visas tautas svètki un lieliski, ka mùsu sarkanbaltsarkanie karogi sveic uz katra sola. Domàju, ka lidmasìna sàdi nokràsota, lai arì no zemes varètu saskatìt mùsu nacionàlàs kràsas.
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