﻿ Самолет столетия: в соцсети спорят о "неправильных" цветах латвийского флага, Mixnews.lv

Латвийская авиакомпания airBaltic представила публике самолет, раскрашенный в цветах флага Латвии. В присутствии руководства страны, партнеров по сотрудничеству и работников авиакомпании состоялась презентация своеобразного подарка к столетию независимости Латвийского государства — особое оформление Airbus A220-300.

Now airBaltic’s @Airbus #A220-300 aircraft registered as YL-CSL will carry the flag of Latvia. On behalf of the Latvian nation, the President of the Republic of Latvia Raimonds Vējonis accepted this gift at a special ceremony. #LV100 https://t.co/NNhx438RkT pic.twitter.com/epCQ5MGebG — airBaltic (@airBaltic) November 9, 2018

Между тем, пользователи соцсети Twitter поспорили о цветах, в которых выполнен рисунок, что он не соответствует цвету латвийского флага - карминно-красному.

Обратила внимание на "неправильные" цвета и пропорции предпринимательница Линда Мурниеце.

"Мы содержим авиакомпанию, у которой странное понимание о цветах земли своего базирования", - написала Мурниеце.

Mēs uzturam aviokompāniju, kam ir dīvaina izpratne par savas mītnes zemes karoga krāsām https://t.co/q4FgI5oNMh — Linda Mūrniece (@murniecelinda) 11 ноября 2018 г.

Некоторые пользователи с ней согласились, назвав работу неудачным пиаром. Другие же возразили, указав, что в живую выглядит намного лучше, чем на фото.

"Сегодня видела вживую. Цвета на фото "пиар-трюк". Вживую с красками все в порядке", - написала Алида Ване.

Мурниеце считает, что тогда нужно "собрать все 2 миллиона населения, чтобы показать такой подарок в живую, чтобы о цветах не возникало никаких разногласий, не говоря уже о пропорциях".

В свою очередь Артурс Перконс указал, что такие "неточности" с цветом возникли от освещения.

А пользователь Каспарс Клоонс написал, что "раскудахтались" зря, так как фото граф, делая снимки, хотел высветить лица, и "переборщил" с теплотой снимков.

"Здесь скорее очередной провал в латвийском стиле. Заплатили неизвестно сколько денег за покраску самолета, а прием фотографировал "коллега Янис из бухгалтерии", так как у него есть "та камера". Уверен, что в жизни выглядит ок, а на фото нарушен баланс белого", - написал пользователь Игорь Касьянов.

#LV100 - Today I was honoured to participate in the revealing of the "fastest Latvian flag" :) @airBaltic has decided to give a present to Latvia on its 100th anniversary. One of the planes is painted in Latvian flag colours. pic.twitter.com/vyxkgtooh9 — Mārtiņš Sesks (@MSesks) November 9, 2018

#Latvia is celebrating its 100th anniversary #LV100- referring to its first declared independence- and will celebrate the event till 2021. The soon to be 25 years old @airBaltic participates with a special paint on this ex @BBD_Aircraft #CS300 aka @Airbus #A220 -300. pic.twitter.com/tLA4zD8dKK — Skyliner-Aviation (@skylinerav) November 11, 2018

Стоит отметить, что airBaltic впервые разукрасило самолет, создав художественное произведение, нарисовав на нем символ государства - флаг Латвии.

Чтобы создать эту художественную работу, 15 профессиональных художников работали 1000 часов. Всего для процесса было использовано 250 литров грунтовки, краски и лака, толщина покрова составила 120 микрон или 0, 12 миллиметра.