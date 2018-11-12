﻿ Гобземс: лучший подарок к 100-летию - министр образования Райвис Дзинтарс, Mixnews.lv

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Кандидат на пост премьер-министра от партии KPV LV, депутат 13-го Сейма Алдис Гобземс считает, что лидер Национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс на посту министра образования и науки станет прекрасным подарком Латвии на ее столетие. Об этом политик рассказал в эфире радио Baltkom.

«Я в субботу проснулся и подумал, что сейчас есть уникальная возможность в год столетия государства нацблоку возглавить Министерство образования. Такой возможности никогда не было. И самый лучший кандидат на эту должность Райвис Дзинтарс. Он председатель партии, у него есть опыт в политике. Более того, образование является основным пунктом в программе этой партии. Латвия на свое столетие может себе подарить Райвиса Дзинтарса в качестве министра образования», - сказал Гобземс.

Он отметил, что во время встречи с партнерами предложит Янису Бордансу (НКП) на это место Дзинтарса.

Напомним, как ранее писал Mixnews, президент решил доверить формирование нового правительства кандидату на пост премьера от Новой консервативной партии Янису Бордансу.

Вейонис поставил Бордансу задачу за две недели — до 21 ноября — создать общую картину нового правительства и добиться поддержки большинства. Если Борданс не сможет справиться, то президент доверит создание правительства другому кандидату.

Фото: flickr.com/photos/saeima