﻿ Глава "скорой": медики от нас уходят работать на заправочные станции, Mixnews.lv

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Не все уволившиеся из рядов «скорой» сотрудники ищут новую работу в медицинских учреждениях. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. По ее словам, из-за большой нагрузки и непомерно низкой зарплаты в медицинской сфере, люди кардинально меняют профессию и уходят работать, например, на автомобильные заправочные станции.

«Бригадам «скорой» уменьшают ставку. В больницах, где условия работы намного лучше, зарплата больше. Я думаю, что если бы существовала уверенность в том, что с 1 января зарплаты медиков будут увеличены, то ситуация была бы контролируема. Самое страшное, что эти люди даже не уходят работать в другие медицинские учреждения. Кто-то ушел работать на заправочную станцию, кто-то в большой логистический центр. Там зарплата такая же, там трехразовое питание, стресса меньше. Понятно, что молодые люди хотят жить и меняют свои профессиональные предпочтения», - пояснила Ципуле.

Напомним, из-за массового увольнения медиков из "скорой" в Рижском региональном центре была объявлена чрезвычайная медицинская ситуация.

В связи с необходимостью предотвратить "развал государственного здравоохранения" председатель Латвийского союза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис в письме высшим должностных лиц государства просит выделить 90 млн евро на зарплаты медикам.

Фото: flickr.com/nmpdienests