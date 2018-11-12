﻿ Домбрава: в приоритетах нацблока всегда было Минобразования, Mixnews.lv

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Национальное объединение исторически претендовало на Министерство образования и науки и партия готова предоставить финансирование отрасли образования, если на это будут согласны остальные партии, задействованные в формировании правительства. Об этом на пресс-конференции сообщил депутат Сейма от партии VL-TB/LNNK Янис Домбрава.

По его словам, часто политические партнеры нацблока не понимают программу VL-TB/LNNK.

"Министерство образования и науки всегда было в списке приоритетов Национального объединения. Если бы вы спросили это у тех политиков, которые были вовлечены в процесс формирования правительства, вы бы смогли у них это узнать. Национальное объединение настаивает на руководстве Минобразования. Если конечно будет политическое одобрение осуществить наши приоритеты в работе правительства, мы готовы вложить средства в те вещи, которые необходимы для отрасли образования. К сожалению, часто проблема заключается в том, что со стороны других партнеров не исходят понимание и желание осуществить программу Национального объединения в сфере образования", - рассказал Домбрава.

Кроме того Домбрава отметил, что во время встречи обсуждались также противоречия между программами нацблока и НКП. VL-TB/LNNK выступает против автоматического предоставления гражданства детям неграждан и притока иммигрантов, указал Домбрава.

Напомним, как ранее писал Mixnews, кандидат на пост премьер-министра от партии KPV LV, депутат 13-го Сейма Алдис Гобземс считает, что лидер VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс на посту министра образования и науки станет прекрасным подарком Латвии на ее столетие.