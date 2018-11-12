﻿ "Потеряйся на сутки": участвуя в игре подростки в тапках уходят из дома, Mixnews.lv

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Журналист российской "Новой газеты" Галина Мурсалиева, которая в 2016 году опубликовала статью о группах смерти в социальной сети "ВКонтакте" считает, что модераторы стараются всячески завлечь подростков, видоизменяя игры в социальной сети. Об этом она рассказала в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Проблемы, конечно, остаются, и более того они видоизменяются. Сейчас появляется в сети новая игра "Потеряйся на сутки". Действительно, целым миром искали детей: ребенок вышел в тапках, пропал и его целые сутки ищут все. Он возвращается через день и все в порядке, просто он должен был пропасть", - отметила она.

По мнению журналиста, родители должны уделять больше внимания общению своего ребенка в виртуальном мире.

"Мне кажется, что сегодня важно разговариватьс ребенком не только по поводу его друзей в реальной жизни, нужно очень интересоваться тем, что он делает в сети. Желательно быть в друзьях у своего ребенка сразу как он зарегистрируется в сети. Нужно быть советчиков и другом, и объяснять, что, если посторонний человек что-то предлагает нельзя ввязываться в эту переписку. Был случай, когда поймали педофила в 2017 году, а у него в друзьях "ВКонтакте" было около 40 детей подростков", - сказала Мурсалиева.

Напомним, в 2016 году "Новая газета" опубликовала статью под названием "Группы смерти", в которой поднимается тема подростковых суицидов и отмечается, что зачастую к трагическому исходу детей подталкивают в закрытых группах в социальных сетях.

Согласно данным Роспотребнадзора, около 30% от всех ссылок, содержащих информацию о способах совершения суицида или призывы к его совершению, приходится на страницы социальной сети "ВКонтакте", пишет РИА Новости. C 1 ноября 2012 года Роспотребнадзор заблокировал 9357 подобных страниц.

Фото: скриншот из youtube.com/user/SvobodaRadio