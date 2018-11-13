﻿ Пуце: разногласия между партнерами существеннее, чем говорит Борданс, Mixnews.lv

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Разногласия между потенциальными партнерами будущей коалиции существенные, и лидер Новой консервативной партии не прав, заявив, что разногласия связаны только с "техническими вопросами". Об этом в соцсети Twitter написал один из лидеров партийного объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце.

"Ни в коем случае не могу согласиться с утверждением Борданса, что разногласия на переговорах партий были только о "технических вопросах". К сожалению, разногласия потенциальных партнеров большие и точно будут обсуждаться во время совместных поисков компромиссов", - написал Пуце.

Как подчеркнул Пуце, особенно это касается территориальной реформы, реформы образования, прав человека и интересов всех членов общества, реформы здравоохранения.

Īpaši gribu uzsvērt administratīvi teritoriālo reformu, izglītības reformas, cilvēktiesību un iekļaujošas sabiedrības jautājumi, veselības aprūpes reformas. — Juris Pūce (@pucej) November 12, 2018

В настоящее время в переговорах о формировании правительства участвуют пять партий - НКП, KPV LV, "Для развития/За!", национальное объединение и "Новое Единство". Пока поддержку кандидату в премьеры от НКП Янису Бордансу и его потенциальному кабинету выразила только KPV LV, а "Новое Единство" готово его поддержать с рядом условий.

Вчера после проведенных переговоров Борданс отметил, что политики обсудили план правительственной декларации, у партнеров не было особых возражений по приоритетам, остались лишь "технические разногласия" - о некоторых пунктах правительственной декларации, в том числе об употреблении госязыка в вузах и присвоении гражданства Латвии родившимся детям неграждан.

Представитель национального объединения Янис Домбрава отметил, что во время встречи обсуждались также противоречия между программами VL-TB/LNNK и НКП. Нацобъединение выступает против автоматического предоставления гражданства детям неграждан и притока иммигрантов, сказал Домбрава.

Сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш охарактеризовал переговоры как конструктивные. Их продолжение состоится во вторник и среду, а также, если будет необходимо, встречи могут проводиться "хоть каждый день" до 21 ноября - срока, который президент дал на достижение соглашения о правительстве, сказал политик KPV LV.

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