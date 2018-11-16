﻿ Медицинский юрист: теперь вынудят неопытных работать за гроши, Mixnews.lv

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Медицинский юрист: теперь вынудят неопытных работать за гроши

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Эксклюзив | 16 ноября 2018 года, 14:09

Самое ценно в системе здравоохранении - это знания и опыт врачей, но вместо того, чтобы обеспечить достойными зарплатами опытных специалистов, будут набирать молодых, не имеющих опыта, что является абсолютно безответственным решением по отношению к людям. Так считает ассоциированный профессор Латвийского университета, медицинский юрист Солвита Олсена.

"Вместо того, чтобы платить зарплату опытным специалистам, будут вынуждать молодых и незнающих работать за гроши. Обещать изменить закон, чтобы снизить безопасность и качество помощи - безответственно и противоправно", - написала Олсена в соцсети Twitter.

Таким образом она прокомментировала намерения министра здравоохранения в течение недели после объявления чрезвычайной ситуации в срочном порядке расширить круг медиков, которые могут работать в бригадах СНМП. Однако о самом главном - о том, будут ли повышены зарплаты медиков, будет принимать решение следующее правительство.

"Где искать деньги на оплату работы медиков? Есть возможность ликвидировать большую часть Инспекции здоровья и поделить эти деньги, которые тратятся на производство уймы непонятных, необоснованных и бессмысленных заключений. Есть и второй вариант, но в него с трудом верится, добиться того, чтобы работать со смыслом", - написала Олсена.

Пользователи соцсети стали активно комментировать происходящее в медицине. Кто-то считает, что медикам, если и повысят зарплату, то и ответственность на них возложат непомерную, а кто-то допускает, что глава минздрава, допустившая до такой пиковой ситуации, напоследок совсем развалит отрасль.

"Муж моей сестры в 90-е был очень хорошим медиком и странно, что через Государственную службу занятости он прошел курсы немецкого, чтобы работать в Германии, Латвия его так легко отпустила! Выглядит, что то же самое происходит и сегодня!, - написал пользователь Янис Бриг.

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‏ "Только зарплатами вопрос не решить - надо также менять нормативы (в том числе количество смен, туда людей набрать) Сейчас, допустим, зарплаты поднимут в два раза. Те, кто работал 1,5-2 смены , будут работать столько же или чуть-чуть меньше. А недокомплект останется", - пишет еще один пользователь.

"Латвийская медицинская система уже живет на вынужденном шантаже рабов - базе резидентов", - пишет Рейнис Цеплис.

"Чакша на прощание хочет отрасль прикончить совсем", - написал Ромс Игорс.

Как сообщалось, 9 ноября в СНМП было решено объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением работников.

Как рассказала журналистам директор СНМП Лиене Ципуле, сейчас происходит "массовый отток медиков" из СНМП, вызванный их недовольством большой нагрузкой и непомерно низкой зарплатой, а также неясностью о том, что будет с зарплатами медиков в следующем году.

Министр здравоохранения Анда Чакша считает, что в здравоохранении умышленно создается хаос.

Глава минздрава надеется, что новое правительство примет решение выделить средства на зарплаты медиков.

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