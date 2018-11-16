﻿ Медицинский юрист: теперь вынудят неопытных работать за гроши, Mixnews.lv

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Самое ценно в системе здравоохранении - это знания и опыт врачей, но вместо того, чтобы обеспечить достойными зарплатами опытных специалистов, будут набирать молодых, не имеющих опыта, что является абсолютно безответственным решением по отношению к людям. Так считает ассоциированный профессор Латвийского университета, медицинский юрист Солвита Олсена.

"Вместо того, чтобы платить зарплату опытным специалистам, будут вынуждать молодых и незнающих работать за гроши. Обещать изменить закон, чтобы снизить безопасность и качество помощи - безответственно и противоправно", - написала Олсена в соцсети Twitter.

Таким образом она прокомментировала намерения министра здравоохранения в течение недели после объявления чрезвычайной ситуации в срочном порядке расширить круг медиков, которые могут работать в бригадах СНМП. Однако о самом главном - о том, будут ли повышены зарплаты медиков, будет принимать решение следующее правительство.

Tā vietā, lai maksātu algu pieredzējušiem speciālistiem, spiedīs jaunos un nezinošos strādāt par grašiem. Solīt grozīt likum, lai samazinātu drosību un palīdzības kvalitāti, ir bezatbildīgi un prettiesiski. https://t.co/JN6x7AtbwD — Solvita Olsena (@S_Olsena) November 13, 2018

"Где искать деньги на оплату работы медиков? Есть возможность ликвидировать большую часть Инспекции здоровья и поделить эти деньги, которые тратятся на производство уймы непонятных, необоснованных и бессмысленных заключений. Есть и второй вариант, но в него с трудом верится, добиться того, чтобы работать со смыслом", - написала Олсена.

Kur meklēt naudu mediķu darba samaksai? Ir iespēja likvidēt lielāko daļu no Veselības inspekcijas un tā pārdalīt to naudu, kas tiek izklekerēta kaudzēm nesaprotamu, nepamatotu un bezjēdzīgu atzinumu producēšanai. Ir otra iespēja, bet mazāk ticama, panākt, ka strādā ar jēgu. https://t.co/3P16v9OEIW — Solvita Olsena (@S_Olsena) November 13, 2018

Пользователи соцсети стали активно комментировать происходящее в медицине. Кто-то считает, что медикам, если и повысят зарплату, то и ответственность на них возложат непомерную, а кто-то допускает, что глава минздрава, допустившая до такой пиковой ситуации, напоследок совсем развалит отрасль.

"Муж моей сестры в 90-е был очень хорошим медиком и странно, что через Государственную службу занятости он прошел курсы немецкого, чтобы работать в Германии, Латвия его так легко отпустила! Выглядит, что то же самое происходит и сегодня!, - написал пользователь Янис Бриг.

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‏ "Только зарплатами вопрос не решить - надо также менять нормативы (в том числе количество смен, туда людей набрать) Сейчас, допустим, зарплаты поднимут в два раза. Те, кто работал 1,5-2 смены , будут работать столько же или чуть-чуть меньше. А недокомплект останется", - пишет еще один пользователь.

"Латвийская медицинская система уже живет на вынужденном шантаже рабов - базе резидентов", - пишет Рейнис Цеплис.

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"Чакша на прощание хочет отрасль прикончить совсем", - написал Ромс Игорс.

Как сообщалось, 9 ноября в СНМП было решено объявить чрезвычайную медицинскую ситуацию в Рижском региональном центре, связанную с массовым увольнением работников.

Как рассказала журналистам директор СНМП Лиене Ципуле, сейчас происходит "массовый отток медиков" из СНМП, вызванный их недовольством большой нагрузкой и непомерно низкой зарплатой, а также неясностью о том, что будет с зарплатами медиков в следующем году.

Министр здравоохранения Анда Чакша считает, что в здравоохранении умышленно создается хаос.

Глава минздрава надеется, что новое правительство примет решение выделить средства на зарплаты медиков.

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