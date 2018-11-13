﻿ Алексеев: что еще найдут у меня в квартире, отравленного кота Скрипалей?, Mixnews.lv

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Обвинения журналиста Юрия Алексеева в распространении детской порнографии являются сфабрикованными, и этим латвийские спецслужбы могут не ограничиться. Об этом в эфире радио Baltkom заявил сам Алексеев.

Он с иронией отметил, что следующей находкой в его квартире может стать "отравленный кот Скрипалей".

"Какое распространение, если они нашли у меня фотографии моих детей, которые купаются голышом, не более порнографичные Писающего мальчика в Брюсселе? Если дальше так пойдет, не исключаю, что у меня под ванной найдут отравленного кота Скрипаля, следы "Новичка" и так далее. Дело крутится и его задача в том, чтобы заткнуть мне рот. Я ищу аргументы отбить одно обвинение, они мне придумывают еще что-то", - сказал Алексеев.

Он категорически несогласен со всеми выдвинутыми ему обвинениями.

"Поддерживаю ли я обвинения? Я считаю, что это сфабриковано все. Мне предъявили обвинения в разжигании национальной розни методом публикации комментариев в интернете. Логично, что доказательства этому надо искать в компьютерах и на флешках, а они полезли под подвесной потолок. Что там могло храниться? Сгустки ненависти? Нашли патроны, очевидно, что их туда кто-то подложил", - указал Алексеев.

Между тем адвокат журналиста Имма Янсоне в разговоре с радио Baltkom отказалась комментировать выдвинутые прокуратурой обвинения, сославшись на то, что ее подопечный не находится под стражей.

Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила Алексееву обвинения в разжигании национальной розни, незаконном хранении патронов для огнестрельного оружия, а также в распространении детской порнографии.