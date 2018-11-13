﻿ Лембергс: большевики наобещали "золотые горы", а теперь расхлебывают, Mixnews.lv

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Партия Борданса перед выборами в 13-й Сейм обещала своим избирателям "золотые горы", а теперь наступил период выполнения обещанного и похоже у Новой консервативной партии наступили тяжелые времена, об этом в соцсети Twitter написал мэр Вентспилса, лидер партии "Латвии и Вентспилсу" Айвар Лембергс.

Таким образом политик прокомментировал информацию о том, что потенциальные партнеры по будущей коалиции забраковали план работы НКП, так как в нем содержатся только пустые обещания.

"Новые большевики из Новой консервативной партии понаобещали жителям Латвии завтра на обед золотые горы и реки полные вина, что по подсчетам Павлютса составляет 1,7 миллиарда евро. Подсчеты экспертов свидетельствуют, что только на повышение пенсий надо будет 0,5 миллиарда в год", - написал Лембергс.

Снабдил свой пост политик хештегом #bezatbildība, что означает безответственность.

Один из пользователей сецсети добавил, что "это обещали консерваторы, а вот прогрессивные обещали почти двухярусные кисельные берега".

Jaunie boļševiki no @konservativie sasolījuši LV iedzīvotājiem rīt uz pusdienlaiku zelta kalnus un pilnas upes vīna, kas pēc @pavluts vērtējuma vien ir 1,7 miljardi EUR. Nozares ekspertu aprēķini lēš, ka minimālajām pensijām vien būtu nepieciešams 0,5 miljardi gadā. #bezatbildība pic.twitter.com/hDE13Fe7b6 — Aivars Lembergs (@AivarsLembergs) 13 ноября 2018 г.

Ранее в эфире радио Baltkom Лембергс прогнозировал, что "Новая консервативная партия" попадет в парламент, но партия останется в оппозиции, так как с ней никто не захочет работать.

Напомним, партийное объединение "Для развития/За!", а также другие потенциальные партнеры, забраковали план работы формируемого НКП правительства.

Как заявил лидер объединения партий "Для развития/За!" Даниэль Павлютс, с учетом больших расходов основного и специального госбюджета в 1,7 млрд евро, необходимо фундаментально пересмотреть основы, на которых составляется правительственная декларация.

Также и председатель Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Райвис Дзинтарс после встречи во вторник тоже сказал журналистам, что в предложение НКП включены невыполнимые обещания.