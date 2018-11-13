﻿ "Поражаю цель": в сеть попало секс-видео кандидата от нацблока и чернокожей девушки, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Пользователи Twitter и других соцсетей обсуждают скандальную видеозапись порнографического характера, на которой запечатлен кандидат в депутаты Олайнской краевой думы на муниципальных выборах 2017 года от Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Агрис Бауманис и неизвестная чернокожая девушка. Видеозапись имеется в распоряжении Mixnews.

Изначально видеозапись появилась в популярных группах WhatsApp, не исключено, что ее туда "слили" те, кому она предназначалась для просмотра самим героем ролика.

На записи, сделанной самим Бауманисом, он здоровается и говорит, что "сейчас будет поражать цель".

В кадре появляется лежащая на кровати голая чернокожая девушка, после чего Бауманис вступает с ней в половую связь.

"Я поразил свою цель. Теперь ваша очередь", - говорит главный герой и завершает съемку.

Как свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии Латвии, в 2017 году Бауманис участвовал в муниципальных выборах в Олайнском крае, однако не был избран в самоуправление. В качестве места работы указано госпредприятие Latvijas pasts и должность руководителя таможенного склада.

Профиль Бауманиса в соцсети Facebook свидетельствует о его увлечении хоккеем. Кроме того, профиль мужчины доступен на сайте латвийской любительской хоккейной лиги EHL. Согласно размещенной там информации, Бауманис играет за хоккейный клуб Pagāni. Именно его игроков он приветствует в начале ролика, что позволяет сделать вывод, что видеосообщение предназначалось для партнеров по команде. Кроме того, в кадре мужчина одет в майку с раскраской, схожей с той, что нанесена на форму клуба Pagāni.

В Twitter уже успели появиться комментарии на видеозапись, что говорит о распространении ролика среди пользователей.

"Поразит ли сегодня Агрис Бауманис цель?", - написал Эдгар Эглитис, отметив в публикации нацблок.

Ответа партии, между тем, не последовало, в свою очередь другие пользователи задаются вопросом, о чем идет речь.

Vai brašais @VL_TBLNNK bijušais Olaines novada domes deputāta kandidāts Agris Baumanis šodien trāpīs mērķī? — Edgars Eglītis (@eedgars) 6 ноября 2018 г.

"Мне кажется, ответственным учреждениям, которые проводят кампании, стоит использовать сексуальную Ли и Агриса Бауманиса в качестве примера того, что происходит, если ты шлешь свои секс-видео направо и налево", - написал в свою очередь Айвис Цериньш.

Manuprāt, atbildīgajām iestādēm, kas veido kampaņas, vajadzētu izmantot seksīgo Lee un Agri Baumani kā piemērus tam, kas notiek, ja sūti savus seksa video pa labi un pa kreisi.

Ieguvējas visas puses.Iestādēm reāli stāsti, Lee beidzot slava un Agrim ar gan jau kaut kas atlektu :) — Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) 12 ноября 2018 г.

Добавим, по итогам муниципальных выборов-2017 в Олайнскую краевую думу были избраны два представителя нацблока - Марис Ванагс и Сандрис Калвиньш. Всего в думе работают 17 депутатов.