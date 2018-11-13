﻿ "Поражаю цель": в сеть попало секс-видео кандидата от нацблока и чернокожей девушки, Mixnews.lv

"Поражаю цель": в сеть попало секс-видео кандидата от нацблока и чернокожей девушки (8)

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Эксклюзив | 13 ноября 2018 года, 19:12

Пользователи Twitter и других соцсетей обсуждают скандальную видеозапись порнографического характера, на которой запечатлен кандидат в депутаты Олайнской краевой думы на муниципальных выборах 2017 года от Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Агрис Бауманис и неизвестная чернокожая девушка. Видеозапись имеется в распоряжении Mixnews.

Изначально видеозапись появилась в популярных группах WhatsApp, не исключено, что ее туда "слили" те, кому она предназначалась для просмотра самим героем ролика.

На записи, сделанной самим Бауманисом, он здоровается и говорит, что "сейчас будет поражать цель".

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В кадре появляется лежащая на кровати голая чернокожая девушка, после чего Бауманис вступает с ней в половую связь.

"Я поразил свою цель. Теперь ваша очередь", - говорит главный герой и завершает съемку.

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Как свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии Латвии, в 2017 году Бауманис участвовал в муниципальных выборах в Олайнском крае, однако не был избран в самоуправление. В качестве места работы указано госпредприятие Latvijas pasts и должность руководителя таможенного склада.

Профиль Бауманиса в соцсети Facebook свидетельствует о его увлечении хоккеем. Кроме того, профиль мужчины доступен на сайте латвийской любительской хоккейной лиги EHL. Согласно размещенной там информации, Бауманис играет за хоккейный клуб Pagāni. Именно его игроков он приветствует в начале ролика, что позволяет сделать вывод, что видеосообщение предназначалось для партнеров по команде. Кроме того, в кадре мужчина одет в майку с раскраской, схожей с той, что нанесена на форму клуба Pagāni.

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В Twitter уже успели появиться комментарии на видеозапись, что говорит о распространении ролика среди пользователей.

"Поразит ли сегодня Агрис Бауманис цель?", - написал Эдгар Эглитис, отметив в публикации нацблок.

Ответа партии, между тем, не последовало, в свою очередь другие пользователи задаются вопросом, о чем идет речь.

"Мне кажется, ответственным учреждениям, которые проводят кампании, стоит использовать сексуальную Ли и Агриса Бауманиса в качестве примера того, что происходит, если ты шлешь свои секс-видео направо и налево", - написал в свою очередь Айвис Цериньш.

Добавим, по итогам муниципальных выборов-2017 в Олайнскую краевую думу были избраны два представителя нацблока - Марис Ванагс и Сандрис Калвиньш. Всего в думе работают 17 депутатов.

Комментарии 8
Иварс 8 минут назад
В кадр попал patriots (на кровати, ждёт бауманиса)
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Слушай, страуSS7 минут назад
Ты голову из песка достань. А то смотришь всё жопой.
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Всегда говорила9 минут назад
В НО больные на всю голову люди. И голосуют за них такие же.
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