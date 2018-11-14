﻿ Медик на Baltkom: пока кто-то не умрет, власть не услышит врачей, Mixnews.lv

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Медик на Baltkom: пока кто-то не умрет, власть не услышит врачей (10)

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Эксклюзив | 14 ноября 2018 года, 10:02

В Латвии ничего не изменится, пока народ не восстанет против власти, об этом в рамках программы "Вечерний интерактив" на радио Baltkom сказал медицинский работник, доктор с 40-летним стажем, комментируя чрезвычайную ситуацию с бригадами "скорой" помощи.

Саму ситуацию слушатель назвал очень опасной, прежде всего для самих жителей, так как нехватка медиков в бригадах "скорой" помощи, может обернуться чьей-то смертью.

"Рад дозвониться, так как хочет рассказать о ситуации изнутри. Вы знаете, поражает цинизм нашего правительства. И пока медики не восстали, а это восстание, ничего не менялось, а вот вчера господин Кучинскис сказал: "О, нужно срочно созывать совещание и искать деньги для медиков". 220 миллионов денег кинули в медицину, но вы мне покажите хотя бы того медика, который увидел эти деньги в своих зарплатах", - сказал слушатель.

По его словам, к сожалению, власть имущие слишком далеки от народа и не знают их нужд.

"Пока народ не восстанет против этой бессовестной власти, ничего не поменяется. Один простой пример: знакомый депутат, который тоже доктор в прошлом, спрашивает меня, какова ситуация в медицине. Я ему рассказываю о том, что творится. То есть, они живут от нас настолько далеко, они в космос улетают на четыре года и забывают про народ, забывают о том, что их выбирали и зачем их выбирали, поэтому ничего не изменится", - сказал слушатель.

По словам медика, ситуация в медицине обострилась донельзя и видимо, пока не будет "жертвы", власть не услышит врачей.

"Вот сейчас медики "забастовали", некому выезжать на бригады, да, кто-то умрет, к сожалению, но, наверное, через это надо пройти в нашей стране, потому что по другому власть не понимает. И было бы очень хорошо, если бы хотя бы медики Гайльэзерса написали увольнительные в один день и перестали бы на работу выходить. Вот что было бы? Это просто кошмар, конечно!", - сказал медик.

По словам доктора, он не выдержал этого бардака и ушел из государственной медицины, перейдя работать в частную практику.

"Я вам скажу, что, к сожалению, у наших депутатов достаточно денег, чтобы лечиться в частной медицине, поэтому они не знают ситуацию, что, как и где. Госпожа Чакша рассказывает, что у нас нет очередей. Очереди как были, так и есть, более того, они стали еще больше. Несмотря на то, что люди иногда пропускают свою очередь и специалисты простаивают. К сожалению, это такое отношение к медицине, к врачам, к своему здоровью. Но я вам скажу, что здоровье — самое дорогое, что есть у человека, дороже ничего нету. И то, что медики сейчас бастуют и требуют зарплаты достойной, они абсолютно правы, и я на их стороне", - сказал слушатель.

Напомним, работники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) вчера во время встречи с министром здравоохранения Андой Чакшей выразили возмущение низкими зарплатами и опасения за свою безопасность и будущее профессии медика неотложной помощи в целом.

Возмущение медиков вызвала названная Чакшей средняя зарплата помощника врача, которая в этом году якобы достигла 1003 евро до вычета налогов. Медики заявили, что таких зарплат не получают.

В свою очередь глава Минздрава предложила медикам пригласить представителей избранных в 13-й Сейм партий и попросить их обеспечить обещанное повышение зарплат, напомнив, что все избранные в парламент партии перед выборами обещали увеличить зарплаты медикам.

Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Комментарии 10
диктатор -это плохо2 часа назад
А когда диктатор - это не один человек, а социальное сословие захвативших власть и расхищающая бюджет и плевать им на страну и народ-это хорошо? У нас диктатура госчиновников. Как они решили -так и будет. Им по барабану, за какие поправки голосуют на Манабалсс, они могут упорно твердить, что чёрное -это белое. Не потому что оно белое, а потому, что они так ПОСТАНОВИЛИ!
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Коля2 часа назад
Да воасти пофигу вообще. Каждый министр приходит заработать денег. Неужели не понятно. Пипец...
Народ, очнись ну опять на те же грабли наступаешь.
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Я1 час назад
дополню - умереть должен кто-то ну о-о-очень высокопоставленный, родственник в крайнем случае...

У нас паршивые медицинские услуги - дело обычное. Даже за деньги. Люди умирают ежедневно, не получив помощи своевременно или не дождавшись её вообще. Что характерно, дзинтарсы с домбравами даже не дёргаются в этом направлении, хотя информации о недолеченных (умерщвлённых?) латышах!!! предостаточно. Не рыпаются, ибо знают - медицина - лишь часть глобальной ГНИЛОЙ ОТ СОЗДАНИЯ системы. Системы, которая основывается на том, что счастье латышу приносят не уверенность в завтрашнем дне, поддержка семьи, доступная современная медицина, безопасность, нет - ему для счастья необходимы неудобства и страдания инородцев. Отсюда и убийственные реформы в экономике и образовании (это только то, что лежит на поверхности. А сколько ещё дерьма под грифом "секретно" у них в закромах...)

А вывод неутешительный - не знаю, что должно произойти, чтобы эта система, наконец, рухнула...
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