﻿ Торги за власть: не будет министров, не будет и комиссий Сейма, Mixnews.lv

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Пока лидер Новой консервативной партии проводит переговоры о будущем правительстве с возможными партнерами по коалиции, представители латвийской общественности не могут понять, когда 13-й Сейм начнет полноценную работу.

Латвийский политолог Ивета Кажока в очередной раз задалась вопросом, когда же в Сейме работу начнут комиссии, так как считает этот вопрос первостепенной важности.

"Прошу прощения за повторение, но это все-таки очень важно: когда будет известно, какого числа у 13-го Сейма появятся комиссии?", - написала Кажока.

Atvainojos par atkārtošanos, bet tas tomēr ir svarīgi: tad ir vai zināms, kurā datumā 13.Saeimai parādīsies komisijas? — Iveta Kažoka (@IvetaKazoka) 13 ноября 2018 г.

По словам не избранного в Сейм депутата от Латвийского объединения регионов Эдварда Смилтенса, только после того, как будут утверждены министры, появятся и комиссии.

"Партии 13-го Сейма ведут торг комиссиями в комплекте с креслами правительства. Нет правительства, нет комиссий Сейма. В связи с чем и парализована работа Сейма. Оплаченный простой. Вот такая она "новая политика", которую пообещали избирателям", - написал политик.

В свою очередь представительница партийного объединения "Для развития/За!" Вита Терауда написала, что есть надежда, что 20 числа.

А представитель оппозиционной партии "Согласие" Ивар Зариньш предположил, что раньше 20 глав комиссий не изберут.

Ранее лидер консерваторов Янис Борданс заявлял, что потенциальный состав следующего правительства будет ясен в середине нынешней недели. 13-14 ноября он намеревался обсудить распределение сфер ответственности и конкретные персоналии.

Но, после переговоров 13 ноября, партийное объединение "Для развития/За!", а также другие потенциальные партнеры, забраковали план работы формируемого НКП правительства, так как в него включены невыполнимые обещания.

Эту ситуацию необходимо решить, поэтому на вчерашних переговорах партии взяли перерыв до утра среды, 14 ноября.

Политики воздержались от прогнозов, удастся ли до 21 ноября договориться о возглавляемом лидером НКП Янисом Бордансом правительстве.

Напомним, номинировав Борданса на должность премьера, президент призвал его в течение двух недель - до 21 ноября - предложить состав правительства и обеспечить ему поддержку парламентского большинства. Если Бордансу это не удастся, президент пригласит сформировать правительство другого кандидата.

Ранее Mixnews сообщал, что проволочки с формированием коалиции и созданием правительства делают в роли заложников депутатов Сейма. Полноценная работа слуг народа может затянуться, так как контуры будущей коалиции только вырисовываются, но пока не ясно, как будут поделены должности в комиссиях Сейма. А без комиссий невозможно продвижение ни одного закона.

Как заявил тогда депутат 13-го Сейма от партии "Согласие" Ивар у Зариньш, именно дележка портфелей не позволит Сейму начать полноценную работу раньше 20 ноября.

"Чтобы Сейм смог начать работать - нужны комиссии. Чтобы комиссии могли начать работу - нужно руководство комиссий. Руководство комиссий будет зависеть от коалиции - создатели коалиции это используют для торгов властью. Здесь и заканчивается отличие исполнительной от законодательной власти. Новые работают по-старому", - указал политик.

Стоит отметить, что за вынужденный простой депутаты зарплату получат.

Фото: flickr.com/Saeima