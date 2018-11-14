﻿ Иесалниекс: консерватор Борданс решил переплюнуть барона Мюнхгаузена, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Формирующая Кабинет министров Новая консервативная партия (НКП) включила в правительственную декларацию невыполнимые обещания. Об этом в своем Twitter заявил член Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK, парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс.

"Новая консервативная партия, похоже, решила переплюнуть барона Мюнхгаузена. Посчитав все вместе, получается, что для исполнения всех ее предвыборных обещаний необходимо около двух миллиардов евро в год. Но как можно не обещать?!", - написал Иесалниекс, добавив, что к этому можно добавить повышение зарплат медикам, учителям и научным деятелям.

JKP laikam nolēmusi pārspēt Baronu Minhauzenu.

Saskaitot kopā, sanāk, ka tās priekšvēlēšanu solījumu izpildei būtu nepieciešami ap 2 miljardi eiro gadā. Bet - kā var nesolīt?! https://t.co/Dwap1PMr30 — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) November 13, 2018

Таким образом политик прокомментировал новость о том, что для выполнения предложений НКП в сфере пенсий и пособий новому правительству придется найти в бюджете несколько сотен миллионов евро, а расходы основного и специального госбюджета исчисляются по меньшей мере в 1,7 млрд евро.

По словам Иесалниекса, хотелось бы видеть источники доходов для почти двух миллиардов в год. В противном случае, по словам члена нацблока, это пустые лозунги для одурачивание избирателей.

Ticamībai gribu redzēt pretī ienākumu avotus kopsummā par ~2 miljardiem gadā. Citādi šie ir tukši saukļi vēlētāju muļķošanai. — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 13 ноября 2018 г.

Напомним, партийное объединение "Для развития/За!", а также другие потенциальные партнеры ранее забраковали план работы формируемого НКП правительства.

Как заявил лидер объединения партий "Для развития/За!" Даниэль Павлютс, с учетом больших расходов основного и специального госбюджета в 1,7 млрд евро, необходимо фундаментально пересмотреть основы, на которых составляется правительственная декларация.

Также и председатель Национального объединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Райвис Дзинтарс после встречи во вторник тоже сказал журналистам, что в предложение НКП включены невыполнимые обещания.