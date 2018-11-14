﻿ АНОНС: на радио Baltkom - лидер "Для развития/За!" Артис Пабрикс, Mixnews.lv

АНОНС: на радио Baltkom - лидер "Для развития/За!" Артис Пабрикс (6)
Эксклюзив | 14 ноября 2018 года, 11:00
Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - лидер политического объединения "Для развития/За!", кандидат на пост премьер-министра Артис Пабрикс.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
"Россия вот вот нападёт на проебалтику"
Обманул сцуко:)))
Однако после переговоров Путина и Лукашенко, такая схема перекупки была закрыта для всех и конечным потребителем газа и нефти стала Белоруссия, которая теперь получает ресурсов ровно столько, сколько нужно для собственного потребления и на продажу ничего не остается. Таким образом, Россия перекрыла последний вентиль, который позволял Прибалтике перекупать углеводороды через посредников.