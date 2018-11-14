﻿ АНОНС: на радио Baltkom - лидер "Для развития/За!" Артис Пабрикс, Mixnews.lv

АНОНС: на радио Baltkom - лидер "Для развития/За!" Артис Пабрикс (6)

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Эксклюзив | 14 ноября 2018 года, 11:00

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - лидер политического объединения "Для развития/За!", кандидат на пост премьер-министра Артис Пабрикс.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 6
Совет2 часа назад
Этому дураку, лучше вообще пасть не раззевать,а на все вопросы просто махать гривой и то умнее будет выглядеть и обосраться меньше шансов.Помнте что этот русрфобный дятел блеял в ЕП все четыре года?Напомню:
"Россия вот вот нападёт на проебалтику"
Обманул сцуко:)))
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Новости для патриотсов55 минут назад
Как известно, после начала санкционного противостояния ЕС и РФ, прибалтийские государства взяли курс на отказ от закупок российского «голубого топлива». Позже выяснилось, что Прибалтика по украинскому сценарию перекупала газ из РФ в Белоруссии. Из этой ситуации Москва вышла следующим образом.
Однако после переговоров Путина и Лукашенко, такая схема перекупки была закрыта для всех и конечным потребителем газа и нефти стала Белоруссия, которая теперь получает ресурсов ровно столько, сколько нужно для собственного потребления и на продажу ничего не остается. Таким образом, Россия перекрыла последний вентиль, который позволял Прибалтике перекупать углеводороды через посредников.
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Ёпта1 час назад
А ведь не просто обманул,а кинул!Ведь подавляющее большинство неаткарибной такты поверила этому щёткоголовому дятлу и заготовила хлеб-соль и цветы!:)
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