﻿ Пабрикс: Борданса интересовал только контроль над министерствами!, Mixnews.lv

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Три партии решили выйти из переговоров о формировании правительства с Янисом Бордансом (НКП), так как его основной целью было подчинение себе конкретных министерств, а проблемы бюджета и пути формирования доходов государства его интересовали меньше всего. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал кандидат в премьеры от избранного в Сейм объединения партий "Для развития/За!" Артис Пабрикс.

«Это было сложное решение, но оно было принято после вчерашней двухчасовой дискуссией с Министерством финансов. Нам разъяснили всю финансовую перспективу предложений «новых консерваторов», и что это будет означать для госбюджета. Мы увидели разницу между возможностями бюджета и тем, что партия Борданса предлагала, в 2 млрд евро! Это невозможно в реальной ситуации», - пояснил Пабрикс.

Он отметил, что переговоры партнеров с Новой консервативной партией проходили напряженно.

«Их работа была сосредоточена только над декларацией правительства. Им было не так важно подумать, что будет с бюджетам, с зарплатами, например, медиков. Главной их целью был контроль над правоохранительными институтами - МВД и Министерством окружающей среды. Это на первом месте, а потом только все остальное, главное ведь завладеть конкретными министерствами. А как только от других партнеров по переговорам доносилась критика, мы сразу слышали обвинения в свой адрес, мол, что за нами стоят олигархи. Тот воздух в помещении во время переговоров не был здоровым, чтобы мы потом пошли все вместе вперед. Пора это заканчивать, потому что мы не видим целесообразности идти вперед с такими проблемами», - отметил политик.

Пабрикс отметил, что Бордансу, как новоизбранному депутату, следовало бы советоваться с более опытными коллегами.

«Партия молодая, люди не могут знать всего. Надо спрашивать тогда и нормально общаться с другими. Здесь обвинения неуместны. Мы можем, и мы должны работать вместе с теми, которые были избраны. Но не под таким руководством и не такими методами», - заключил Пабрикс.

Напомним, как ранее писал Mixnews, Янис Борданс единственный, кто до сих пор предложил конкретную модель коалиции с распределением министерских постов. Согласно этой модели, Новая консервативная партия хочет для себя должности премьера, министра по делам охраны среды и регионального развития и внутренних дел.