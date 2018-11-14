﻿ Гобземс сравнил переговоры партий с расставанием влюбленных, Mixnews.lv

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Кандидат на пост премьера от партии KPV LV на выборах в 13-й Сейм Алдис Гобземс назвал выход трех партий из процесса переговоров по формированию правительства с Новой Консервативной партией (НКП) ожидаемым, так как вовремя первой встречи партий не было достигнуто взаимопонимания.

"Такой прогноз уже был, когда партии первый раз встречались. Было чувство, что формирование правительства не будет успешным. Это как отношения двух человек: когда один говорит : "нет", то больно и тому, кто сказал и тому, кто услышал это слово. Всем политическим партиям сейчас нужно пройти небольшой курс психотерапии: на 100-летие посидеть у моря, поговорить о жизни, может быть это поможет формированию правительства", - сказал он в интервью радио Baltkom.

Гобземс отметил, что партия KPV LV до конца будет поддерживать кандидатуру Яниса Борданса на пост премьер-министра Латвии.

"Я читал, что господин Борданс просил встречу у президента Вейониса. Нужно ждать результатов этой встречи. Сейчас говорить о других кандидатах на пост премьера — это манипуляции. Когда президент огласит свое решение, тогда можно будет продумывать другой сценарий", - отметил Гобземс.

Как сообщалось ранее, объединение "Для развития/За!", национальное объединение VL-TB/LNNK и "Новое Единство" решили выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя НКП.