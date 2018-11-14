﻿ Сполитис о компенсациях депутатам: за качественную политику надо платить, Mixnews.lv

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Сполитис о компенсациях депутатам: за качественную политику надо платить (6)

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Эксклюзив | 14 ноября 2018 года, 16:06

Качественная политика должна иметь вознаграждение. Об этом в эфире радио Baltkom заявил неперизбранный депутат 12-го Сейма от партии "Единство" Вейко Сполитис, комментируя предложение лишить не попавших в новый Сейм депутатов щедрых компенсаций. Сполитис назвал эту инициативу популзмом.

"Я думаю, что это классический популистский повод опять говорить о чем-то, лишь бы не смотреть на свои проблемы, а видеть их где-то в другой реальности. Потому что если мы хотим качественную политику, то за нее надо платить. Как и в бизнесе, где выплачиваются компенсации, так и в политике - во всем мире выплачивают компенсации, это нормальная практика. Например, в других странах Евросоюза эта сумма выше. У нас, в сравнении с Литвой и Эстонией, у депутатов очень маленькие зарплаты. Но жаловаться не о чем, концы с концами сводим, нет проблем", - сказал Сполитис.

Не переизбранным в 13-й Сейм депутатам будут выплачены компенсации на сумму 610 тысяч евро до уплаты налогов. Между тем, на портале Manabalss.lv был начат сбор подписей за то, чтобы отменить компенсации не переизбранным в Сейм депутатам. За неполную неделю под инициативой подписалось более 8000 человек.

Комментарии 6
НаталиЯ25 минут назад
...Качественная политика должна иметь вознаграждение...
...У нас, в сравнении с Литвой и Эстонией, у депутатов очень маленькие зарплаты...
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Это он о чём?
Отлучили от кормушки, так надо вОпить о своей значимости...
Развальная экономика, медики и учителя в ж.опе... пенсионеры считают каждый цент... образование ниже плинтуса... - и это качественная политика?..
Тьфу на вас всех...
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За качественную надо платить.26 минут назад
А вы-то здесь причём?
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пенсионер28 минут назад
за 27 лет этих политиков страна в долге 27 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО!!! да вас за это расстрелять мало с полной конфискацией всего имущества, как в Китае, на стадионе в ряд. и вы еще смеете говорить о качестве. твари жирные
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