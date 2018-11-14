﻿ Ассистент Серебренникова на Baltkom: режиссер под арестом второй год - это уже не смешно!, Mixnews.lv

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Хореограф "Гоголь-центра" Евгений Кулагин считает арест режиссера Кирилла Серебренникова трагедией. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Кулагин является ассистентом Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом.

"Режиссер под домашним арестом уже второй год — это уже не иронично и не смешно, для меня арест такого художника, как Серебренников — это трагическая история. Кирилл уже является состоявшимся режиссером на Западе. Интерес к его работам уже и в России и в Европе велик", - подчеркнул Кулагин.

Он отметил, что находясь под домашним арестом Серебренников продолжает творческую деятельность, передавая через адвоката ассистенту флешки с рекомендациями к постановкам.

"Мое общение с Кириллом происходит через адвоката, потому что ему запрещено пользоваться почтой, интернетом. Адвокату Дмитрию я передаю все записи наших репетиций, а Кирилл уже в ответ передает свой фидбэк. Таким образом мы корректируем артистов. Музыкальный театр позволяет делать такую дистанционную работу, потому что во главе всего стоит музыка, которая несет в себе 90%. Что касается оперы, Кирилл сделал по тактовый разбор клавира, и мне было легко работать. Получали замечания от него через адвоката и корректировали", - рассказал он.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников задержан по делу "Седьмой студии" — его обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на поддержку театрального проекта "Платформа". 23 августа Басманный суд Москвы заключил режиссера под домашний арест. На скамье подсудимых, помимо художественного руководителя "Гоголь-центра", несколько его коллег: бывший продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, гендиректор этой организации Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум.