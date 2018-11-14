﻿ Крейтусе: у нас во всем винят олигархов, назовите уже имена!, Mixnews.lv

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В латвийской политике принято во всех неудачах видеть след олигархов, при этом конкретных имен никто не называет. Об этом в эфире радио Baltkom заявил профессор университета им. Страдиня, политолог, бывший спикер Сейма Илга Крейтусе.

Так она прокомментировала слова лидера Новой консервативной партии, который заявил, что сформировать правительство ему помешали "старые олигархические партии".

"Надоело слушать - олигархи-олигархи. Назовите, кто конкретно мешает. Когда была кампания против олигархов, развернутая Затлерсом, были названы три фамилии - Лембергс, Шкеле и Шлесерс. Лембергса называют и сейчас. Но мне интересно — какие политические силы представляют олигархов, кого Борданс имеет в виду. Потому что этот популизм все время упирается в понятие "олигарх". Я хочу услышать, что это означает, назовите фамилии, фирмы, конкретные дела - тогда разговор будет серьезным. Мы в Латвии слишком привыкли играться с популизмом", - отметила Крейтусе.

По ее словам, Борданс проявил себя как человек, не имеющий представления о большой политике.

"Создалась интересная ситуация, я не ожидала, что это произойдет так быстро. Это уже пятая партия, в которой состоит Борданс, правда, до этого он не был руководителем, это первый раз. Не думала, что он не сможет внести поправки в свою популистскую программу. Он говорит, что в бюджете есть деньги, но их нет, люди, отказавшиеся с ним работать, знают реальную ситуацию. Для его инициатив нужен миллиард, тогда как весь бюджет - девять миллиардов. Такой прирост нереален. Крах случился бы максимум через полгода. Борданс в пятый раз показал, что понимая, как делать большую политику, у него нет", - сказала Крейтусе.

Она также отметила, что в сложившейся ситуации просматриваются параллели с событиями столетней давности.

"К столетию правительства физически быть не может, так как не будет заседания Сейма, на котором его можно было бы утвердить. Интересно взглянуть в историю - первое правительство Латвии тоже называлось временным. То, которое было создано 18 ноября. Так что можем сказать, что спустя 100 лет мы снова вернулись в ту ситуацию. В 18-м году выстояли, думаю, и сейчас выстоим", - сказала Крейтусе.

Напомним, объединение "Для развития/За!", Нацобъединение и партия "Новое Единство" сегодня сообщили о решении выйти из переговоров о формировании правительства, инициативу которых взяла на себя Новая консервативная партия.

Объединение "Для развития/За!" призывает президента Раймонда Вейониса выдвинуть другого кандидата в премьеры.