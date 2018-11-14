﻿ "Новое Единство": Бордансу помешали эмоции и бескомпромисность, Mixnews.lv

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"Новое Единство" вышло из переговоров о формировании правительства с номинированным президентом на пост премьера кандидатом Новой консервативной партии (НКП) Янисом Бордансом, поскольку такое решение приняли другие две партии – "Для развития/За!" и Национальное объединение VL-TB/LNNK. Об этом в эфире радио Baltkom депутат Сейма от партии "Новое Единство" Андрей Юдин.

"Решение вйти из переговоров было принято партиями "Для развития/За!" и Национальным объединением. Мы посчитали, что создать правительство из трех оставшихся партий невозможно. Хотя мы были готовы работать с Бордансом, но если два партнера уходят, то фактически миссия господина Борданса не осуществима. Мы не являемся инициаторами в этой ситуации. Мне искренне жаль, что процесс переговоров не дал результатов", - пояснил Юдин.

Он отметил, что Борданс очень эмоционально взялся за предложенный ему пост премьера.

"Может, не хватило гибкости, реакция была слишком эмоциональной. Тут много человеческих факторов - неспособность искать компромиссы и решения, которые удовлетворяли бы всех членов переговоров. Да, пустые обещания, которые были сделаны до выборов - это проблема. Озвученные инициативы ("новыми консерваторами" прим. ред.) требуют больших ресурсов и непонятно как их финансировать. Хотя я не думаю, что нацблок и "Для развития/За!" должны были так резко реагировать и выходить из переговоров. Если бы Борданс признал те вещи, на которые ему указывали, все сложилось бы иначе. Просто люди, которые имеют больше опыта в политике, решили, что не стоит продолжать переговоры, поскольку не видят в них никаких перспектив", - сказал Юдин.

Напомним, как ранее писал Mixnews, кандидат в премьеры от избранного в Сейм объединения партий "Для развития/За!" Артис Пабрикс заявил, что основной целью Борданса было подчинение себе конкретных министерств, а проблемы бюджета и пути формирования доходов государства его интересовали меньше всего.

Теперь президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию кандидатуры Яниса Борданса (НКП) на пост премьера и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

"Я ожидаю, что политические партии используют это время, чтобы продолжить консультации и найти общий знаменатель", - сказал Вейонис.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.