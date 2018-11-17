﻿ Юдин: провал Борданса не приблизит "Согласие" к власти, Mixnews.lv

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Провал лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса на переговорах о формировании будущего правительства никак не приблизит партию "Согласие" к работе в коалиции. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма от партии "Новое Единство" Андрей Юдин.

""Согласие" не приблизится. До выборов все партии заявляли о том, что они не видят свои силы с "Согласием". Но это не значит, что эта партия находится в изоляции от политических процессов. "Согласие" - это партия, которая активно работает в парламенте. Я не сомневаюсь, что "Согласие" будет руководить комиссиями, как и в предыдущем Сейме", - сказал Юдин.

По его словам, вопрос, как партия Нила Ушакова будет относиться к правительству, остается открытым.

"Я не думаю, что кандидаты от "Согласия" будут в правительстве, ни одна партия не выражала готовность к их участию. Но, несомненно, если создается правительство меньшинства, и правительство не имеет 60-70 человек, то влияние оппозиционных сил, конечно, возрастает", - сказал Юдин.

Он также указал на незавидную роль президента в этом процессе, которому предстоит сложный выбор.

"Президент перед сложный выбором и до выборов и после , некоторые члены партии позволяли резкие высказывания в отношении друг друга. Не между всеми существуют симпатии. Назначать кого-угодно президент не может. Я думаю, что еще не пришло время кого-то, кто не участвовал в выборах, то есть - со стороны. Я думаю, что одна из партий с большим количеством мандатов получит номинацию. Это вопрос талантов. Не надо обижаться и уходить в оппозицию, от Борданса не этого ждут избиратели", - сказал Юдин.

Как сообщал Mixnews, после провала переговоров лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса с партиями о формировании будущего правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию его кандидатуры и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.