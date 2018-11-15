﻿ Юдин о работе Сейма: пауза затянулась, рассмотрения ждут 200 законопроектов, Mixnews.lv

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Комиссии Сейма начнут свою работу после 20 ноября, об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма от партии "Новое Единство" Андрей Юдин. По его словам, вмешательства президента в эту ситуацию не понадобится, никакого ультиматума со стороны главы государства не будет, заверил политик.

"На следующей неделе комиссии уже будут созданы, мне тоже кажется, что ситуация слишком затянулась. Я пытался разобраться, почему так происходит. Все понимают, что это неправильно, но почему-то эту паузу поддерживают. Мне объяснили, что партия Борданса действительно связывала создание правительства и руководства комиссий и хотели гарантий, чтобы эти процессы шли одновременно. Но ситуация поменялась и я думаю, что 20-го ноября у нас запланировано заседание, тогда же мы создадим комиссии и на следующей неделе они начнут работу. Без комиссий парламент находится на каникулах. У нас стоит почти 200 законопроектов, с которыми нужно работать. Думаю 21, 22, 23 ноября комиссии будут выбирать руководителей. Ультиматум президента не потребуется", - сказал Юдин.

Ранее Mixnews сообщал, что проволочки с формированием коалиции и созданием правительства делают в роли заложников депутатов Сейма. Полноценная работа слуг народа может затянуться, так как контуры будущей коалиции только вырисовываются, но пока не ясно, как будут поделены должности в комиссиях Сейма. А без комиссий невозможно продвижение ни одного закона.

Обратила внимание на медлительность процесса политолог Ивета Кажока, которая считает этот вопрос первостепенной важности.

Как заявил депутат 13-го Сейма от партии "Согласие" Ивар у Зариньш, именно дележка портфелей не позволит Сейму начать полноценную работу раньше 20 ноября.

"Чтобы Сейм смог начать работать - нужны комиссии. Чтобы комиссии могли начать работу - нужно руководство комиссий. Руководство комиссий будет зависеть от коалиции - создатели коалиции это используют для торгов властью. Здесь и заканчивается отличие исполнительной от законодательной власти. Новые работают по-старому", - указал политик.

Стоит отметить, что за вынужденный простой депутаты зарплату получат.