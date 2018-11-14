﻿ Радевича: моя мама объехала весь мир, но все равно мечтала о Краславе, Mixnews.lv

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Несмотря на возможность некоторых латвийцев выбрать себе для жизни любую другую страну или свободно путешествовать по всему миру, они все равно выбирают Латвию и свой родной город. Об этом в программе "Latvijas pilsētas - Simtgadei gatavas" на радио Baltkom рассказала одна из выдающихся звезд латвийской легкой атлетики, прыгунья в длину, президент Легкоатлетического союза страны, уроженка Краславы Инета Радевича.

«В Краславе живет моя мама и моя бабушка. Мама работает тренером. Когда наступают каникулы, я стараюсь приезжать туда. Ехать четыре часа, но дороги хорошие. Нахождение в родном городе придает мне энергии, там хочется мечтать. Краслава всегда объединяла в себе многие культуры. В моей школе учились представители 11 разных национальностей, учитывая, что население города всего 10 000 человек. Так что я выросла в мультикультурной среде», - рассказала Радевича.

Она добавила, что ей приятно наблюдать как ее родной город с каждым годом становится еще лучше.

«Моя мама очень довольна жизнью в Краславе. Мы с ней за последние семь лет объездили весь мир. И она все равно приняла решение вернуться жить в Краславу. Этот факт говорит сам за себя. Она очень хотела вернуться. Например, говоря про спортивную сферу, в Краславе сейчас построен легкоатлетический стадион и зимний манеж. Есть все обстоятельства для того, что работать, профессионально развиваться, заниматься спортом, чтобы дети могли реализовать свой потенциал, открытьталанты. Каждый раз, когда я приезжаю в Краславу, вижу, что что-то поменялось в городе. Все развивается туризм, спорт, культура. Я очень рада за свой город»,-заключила Радевича.

Фото: olimpiade.lv