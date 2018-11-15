﻿ "Ar valsts язык šeit нет проблемs": латвиец посвятил оду билингвальному образованию, Mixnews.lv

"Ar valsts язык šeit нет проблемs": латвиец посвятил оду билингвальному образованию (11)
Житель Даугавпилса Виталий Иванов, окончивший РТУ, посвятил стихотворение Латвии, используя для рифмы два языка - латышский и русский. Таким образом, в ироничной форме, молодой человек, решил отдать дань билингвальному образованию в Латвии, которое вскоре переведут только один язык - латышский.
После публикации стихотворения в Facebook и комментариев пользователей соцсети, парень признал, что вопрос образования в Латвии стоит остро, как никогда.
Mana страна
Учился skolā билингвально,
И somu в школу я таскал
И vienā dienā стал буквально
Языковой бисексуал
Учитель krieviski на фоне,
В тетрадку latviski пишу,
А если я kaut ko не понял
Потом у kaimiņa спишу
Порой не vajadzēja prasmes
Ты понял грамм, поймешь и grams
Но kad то известь, то kaļķakmens
То очень grūti saprotams
Так чья же это atbildība
За этот pilnais беспредел?
Что bija tāda izglitība
Uz pusi понял я kadēļ?
Но laiks идет и ļoti скоро,
Учить лишь latviski начнут
И visi kopā, дружным хором,
Mēs gudrāk станем все.Var būt
Моей стране jau simtu gadi
(Bet был советский pārtraukums)
А все pie varas tādi гады,
Что за*бали vispār mūs
Es mīlu Latviju столь karsti,
Но Saeimas kungi не поймут
Открою тайну, mūsu valstī
Ne tikai latvieši живут
Поверьте man, ka jūsu банда
Un tikai вы, neviens другой
Той самой krievu propagandai
Толкнули paši krievu cлой
Bet jums kā vienmēr bija пох*й
Tā būs jums пох*й и сейчас
Un kurš tad vainīgs, что все плохо
Vai atkal Путин или kas?
Мне что налево, что pa kreisi
Ar valsts язык šeit нет проблем
Ja jūs хотя бы vienu reizi
Ar cieņu к жителям. Ко всем
Стоит отметить, что пользователи соцсети Facebook стали активно комментировать и делиться публикацией, сделав более 5 тысяч репостов и в основной своей массе выражали восторг.
"Кā ваr ко тāдu iзdомāт? Главное читаешь и все понятно. Успех билингвального обучения, даже не напрягает такое сочетание. Браво! Супер! Как раз к 100-летию Латвии!", - пишут пользователи.
фото flickr.com