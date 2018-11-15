﻿ "Открою тайну, mūsu valstī ne tikai latvieši живут": ода билингвальному образованию, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Житель Даугавпилса Виталий Иванов, окончивший РТУ, посвятил стихотворение Латвии, используя для рифмы два языка - латышский и русский. Таким образом, в ироничной форме, молодой человек, решил отдать дань билингвальному образованию в Латвии, которое вскоре переведут только на один язык - латышский.

После публикации стихотворения в Facebook и комментариев пользователей соцсети, парень признал, что вопрос образования в Латвии стоит остро, как никогда.

Mana страна

Учился skolā билингвально,

И somu в школу я таскал

И vienā dienā стал буквально

Языковой бисексуал

Учитель krieviski на фоне,

В тетрадку latviski пишу,

А если я kaut ko не понял

Потом у kaimiņa спишу

Порой не vajadzēja prasmes

Ты понял грамм, поймешь и grams

Но kad то известь, то kaļķakmens

То очень grūti saprotams

Так чья же это atbildība

За этот pilnais беспредел?

Что bija tāda izglitība

Uz pusi понял я kadēļ?

Но laiks идет и ļoti скоро,

Учить лишь latviski начнут

И visi kopā, дружным хором,

Mēs gudrāk станем все.Var būt

Моей стране jau simtu gadi

(Bet был советский pārtraukums)

А все pie varas tādi гады,

Что за*бали vispār mūs

Es mīlu Latviju столь karsti,

Но Saeimas kungi не поймут

Открою тайну, mūsu valstī

Ne tikai latvieši живут

Поверьте man, ka jūsu банда

Un tikai вы, neviens другой

Той самой krievu propagandai

Толкнули paši krievu cлой

Bet jums kā vienmēr bija пох*й

Tā būs jums пох*й и сейчас

Un kurš tad vainīgs, что все плохо

Vai atkal Путин или kas?

Мне что налево, что pa kreisi

Ar valsts язык šeit нет проблем

Ja jūs хотя бы vienu reizi

Ar cieņu к жителям. Ко всем

Стоит отметить, что пользователи соцсети Facebook стали активно комментировать и делиться публикацией, сделав более 5 тысяч репостов и в основной своей массе выражали восторг.

"Кā ваr ко тāдu iзdомāт? Главное читаешь и все понятно. Успех билингвального обучения, даже не напрягает такое сочетание. Браво! Супер! Как раз к 100-летию Латвии!", - пишут пользователи.

Фото flickr.com