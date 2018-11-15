﻿ Политолог: если премьером назначат бизнесмена, Сейм станет провинциальным, Mixnews.lv

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Если в качестве будущего премьер-министра президент Латвии Раймонд Вейонис назовет кандидатуру человека, который не связан с политикой, но является бизнесменом, Сейм можно будет назвать провинциальным. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал латвийский политолог Ояр Скудра.

Однако, по его словам, такой поворот событий возможен только в случае, если президент не отдаст свое предпочтение кому-то из уже существующих кандидатов.

"Такой кандидат возможен, потому что, согласно Сатверсме, на должность премьер-министра приглашают личность, а не политика. Но это случится в том случае, если Вейонис и те, кто работает за кулисами, придут к выводу, что тупик - абсолютный. Вопрос в том, чьи интересы будет представлять этот человек? Господин Шкеле был экономически независимым, тогда на пост премьера нужен предприниматель, например, господин Бергс подошел бы. при том, что тупик абсолютный. Но тогда, это будет свидетельством тому, что парламент можно будет назвать провинциальным. Не хочу никого обидеть, но по уровню он будет соответствовать Балтинаве или Лудзе", - указал политолог.

Также Скудра допускает, что у кандидата в премьер-министры от Национального объединения Роберта Зиле есть шансы стать премьером.

"Я к нему как к политику положительно отношусь. Что касается его кандидатуры, моего положительного отношения для его номинации мало. Зиле может стать премьер-министром только если руководители парламентской фракции и партии нацблока придут к Вейонису и назовут его", - отметил Скудра.

Как сообщалось ранее, после провала переговоров лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса с партиями о формировании будущего правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию его кандидатуры и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

"Я ожидаю, что политические партии используют это время, чтобы продолжить консультации и найти общий знаменатель", - сказал Вейонис.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.