﻿ Глава национального театра: на концерте 18 ноября не будет никаких VIP-зон!, Mixnews.lv

Глава национального театра: на концерте 18 ноября не будет никаких VIP-зон! (52)
18 ноября у памятника Свободы пройдет музыкальная постановка "18.11.". Продюсер этого мероприятия, а также директор Латвийского национального театра Ояр Рубенис в эфире радио Baltkom рассказал, что впервые на подобном концерте не будет установлено VIP-зоны.
"Представление очень сложное в плане технического исполнения. Но оно не будет пафосным или помпезным. Мы отказались от VIP-зоны. Впервые в жизни! Была большая ссора, было непросто договориться, но нам удалось. Кто бы там сидел на этих креслах? Депутаты? И какие депутаты? Те, что ушли, или новые - те, что пришли? Ну что за театр! Мы сказали "нет". 18 ноября — это история о народе. Да, будет президент со своей семьей, Вайра Вике-Фрейберга. Без речи президента никак. А остальные, будьте добры, приходите как все, как другие нормальные люди. Не должно быть так, что кто-то выделяется", - сказал Рубенис.
Он добавил, что его больше волнует погода, а не рассадка так называемых "випов".
"Дай бог, чтобы не было ливня и сильного ветра, который бы нас сносил или влиял на звук", - заключил Рубенис.
Фото: flickr.com/photos/latvia100
Хорошо.что на концерте нельзя ничего государственного стырить,если только не научилась по карманам шарить ,но рядом же только Вейонис ...И то у него карманы зашиты-знает страсть старушки.
А если серьезно,то почему все же одна Фрейберга из всей кагорты наших президентов?Потому что больше всего приложила руку к оккупации Латвии американскими сионистами,ставленники которых и сейчас рвутся в правительство и одна уже заняла место спикера.Сядут там и остальная братия и,, оккупационное сионистское правительство,, Латвии продолжит свою работу на благо совсем не народа Латвии.
Depils silu6ka bogatirskaja!!!!