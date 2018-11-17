﻿ Глава национального театра: на концерте 18 ноября не будет никаких VIP-зон!, Mixnews.lv

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18 ноября у памятника Свободы пройдет музыкальная постановка "18.11.". Продюсер этого мероприятия, а также директор Латвийского национального театра Ояр Рубенис в эфире радио Baltkom рассказал, что впервые на подобном концерте не будет установлено VIP-зоны.

"Представление очень сложное в плане технического исполнения. Но оно не будет пафосным или помпезным. Мы отказались от VIP-зоны. Впервые в жизни! Была большая ссора, было непросто договориться, но нам удалось. Кто бы там сидел на этих креслах? Депутаты? И какие депутаты? Те, что ушли, или новые - те, что пришли? Ну что за театр! Мы сказали "нет". 18 ноября — это история о народе. Да, будет президент со своей семьей, Вайра Вике-Фрейберга. Без речи президента никак. А остальные, будьте добры, приходите как все, как другие нормальные люди. Не должно быть так, что кто-то выделяется", - сказал Рубенис.

Он добавил, что его больше волнует погода, а не рассадка так называемых "випов".

"Дай бог, чтобы не было ливня и сильного ветра, который бы нас сносил или влиял на звук", - заключил Рубенис.

Фото: flickr.com/photos/latvia100