﻿ Иесалниекс: экономика Латвии стремительно растет, а "кремлевцам" все плохо!, Mixnews.lv

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Латвийская экономика показывает бурный рост, а кремлевские преспешники по-прежнему всем недовольны. Об этом в соцсети Twitter пишет парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс (Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK).

"А в это время кремлевцы и те, кто дует в их дудку продолжают мантру, что все плохо", - написал Иесалниекс.

Таким образом политик прокомментировал данные Евростат, опубликованные экспертом по сельскому хозяйству при Конфедерации работодателей Янисом Херманисом, в которых рост экономики Латвии показывает 5,5% и наша страна находится на 4 месте среди самых быстро растущих экономик Европы.

Tikmēr kremlini un citi viņu stabulē pūtēji turpina mantru, cik https://t.co/tYuVyEyH8Yhttps://t.co/ljmFOPmLlw — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) November 15, 2018

Между тем, знакомые с ситуацией в экономике люди, в том числе и сам Янис Херманис признают, что такое развитие Латвии удастся демонстрировать недолгое время. Для долгосрочного экономического роста нет обоснований.

"Акцент сделан на сейчас! Без соответствующих инвестиций, проведения инноваций в долгосрочной перспективе рост и благосостояние невозможно. Латвия, как альпинист, в один момент идет в гору быстрее всех остальных к вершине благосостояния, так как не несет с собой страховку, которая нужна, чтобы восхождение не оборвалось. Близоруко!, - написал депутат Сейма Ивар Зариньш.

На что Херманис согласился: "Правда, на долгий период такой темп удержать трудно".

Зариньш считает, что удержать можно, но для этого необходимо прилагать усилия.

"Хороший пример Китай, что с правильной инвестиционной политикой государства - развивая инновации и инфраструктуру,обеспечивая долгосрочное развитие. Но наши все еще находится в консенсусе с Вашингтоном", - написал Зариньш.

Между тем, как пишет Diena, в промышленности пока ощущается положительный микроклимат, положительны и прогнозы на будущее. Развитие мировой экономики не обошло стороной и Латвию, более того - от этого роста выиграл также производственный сектор нашей страны. Сами промышленники тоже оценивают нынешнюю рыночную конъюнктуру как благоприятную. Однако она переменчива и в большой мере зависит от того, насколько потребитель уверен в завтрашнем дне.

фото facebook.com/janis.iesalnieks.LV