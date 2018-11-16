﻿ Иесалниекс: экономика Латвии стремительно растет, а "кремлевцам" все плохо!, Mixnews.lv

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Иесалниекс: экономика Латвии стремительно растет, а "кремлевцам" все плохо! (43)

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Эксклюзив | 16 ноября 2018 года, 09:08

Латвийская экономика показывает бурный рост, а кремлевские преспешники по-прежнему всем недовольны. Об этом в соцсети Twitter пишет парламентский секретарь Министерства юстиции Янис Иесалниекс (Национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK).

"А в это время кремлевцы и те, кто дует в их дудку продолжают мантру, что все плохо", - написал Иесалниекс.

Таким образом политик прокомментировал данные Евростат, опубликованные экспертом по сельскому хозяйству при Конфедерации работодателей Янисом Херманисом, в которых рост экономики Латвии показывает 5,5% и наша страна находится на 4 месте среди самых быстро растущих экономик Европы.

Между тем, знакомые с ситуацией в экономике люди, в том числе и сам Янис Херманис признают, что такое развитие Латвии удастся демонстрировать недолгое время. Для долгосрочного экономического роста нет обоснований.

"Акцент сделан на сейчас! Без соответствующих инвестиций, проведения инноваций в долгосрочной перспективе рост и благосостояние невозможно. Латвия, как альпинист, в один момент идет в гору быстрее всех остальных к вершине благосостояния, так как не несет с собой страховку, которая нужна, чтобы восхождение не оборвалось. Близоруко!, - написал депутат Сейма Ивар Зариньш.

На что Херманис согласился: "Правда, на долгий период такой темп удержать трудно".

Зариньш считает, что удержать можно, но для этого необходимо прилагать усилия.

"Хороший пример Китай, что с правильной инвестиционной политикой государства - развивая инновации и инфраструктуру,обеспечивая долгосрочное развитие. Но наши все еще находится в консенсусе с Вашингтоном", - написал Зариньш.

Между тем, как пишет Diena, в промышленности пока ощущается положительный микроклимат, положительны и прогнозы на будущее. Развитие мировой экономики не обошло стороной и Латвию, более того - от этого роста выиграл также производственный сектор нашей страны. Сами промышленники тоже оценивают нынешнюю рыночную конъюнктуру как благоприятную. Однако она переменчива и в большой мере зависит от того, насколько потребитель уверен в завтрашнем дне.

фото facebook.com/janis.iesalnieks.LV

Комментарии 43
Лёлик1 час назад
Иесалниекс: экономика Латвии стремительно растет
+++ А вот с этого места по подробней , пока я вижу рост цен на электроэнергию и комуналку , топливо , продукты питания , про одежду и обувь я даже не говорю , так где рост экономики ???
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а в следующем году,1 час назад
как нам вчера рассказало Латвэнерго, экономика Латвии может вырасти ещё на 5-15% (в абсолютных числах). Инфляция, правда, будет колебаться в тех же пределах, но об этом нацисты стыдливо умалчивают.
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Просто1 час назад
назовите ту отрасль экономики, которая показывает бурный рост.
В бизнесе денег нет, от слова а б с о л ю т н о.
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