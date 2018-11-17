﻿ Крейпанс: жить в Латвии и переживать за этническую родину - это нормально, Mixnews.lv

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Если рожденный и проживающий в Латвии человек интересуется тем, что происходит на его исторической родине, то это нормально, заявил в программе "Latvijas pilsētas - Simtgadei gatavas" на радио Baltkom спортивный журналист и комментатор, уроженец Даугавпилса Анатолий Крейпанс.

"Даугавпилс - моя родина. Другой такой нет и не будет. Этот город всегда будет для меня особенным, чтобы я ни делал, где бы я ни был. Там живет моя мама. Я к ней приезжаю, правда, чаще, когда у меня там дела. Больше по рабочим моментам. У меня редко получается приехать просто так - только раз, два в году", - рассказал Крейпанс.

На замечание о том, что Даугавпилс в народе принято считать самым русским городом страны, и многие даугавпилчане чувствуют себя отстраненно от происходящего в стране, Крейпанс отметил, что молодое поколение точно не является тому подтверждением.

"Мне сложно сказать, чувствуют ли себя как-то отстраненно жители Даугавпилса. Моя мама — точно нет. Мне кажется, у нее нет другого телеканала, кроме LTV. Даугавпилc - особенный по своей истории и географии город. Посмотрите, сколько раз там менялись границы. Польша, Литва, Россия. С этим надо считаться. Даугавпилс всегда будет отличаться от других городов Латвии", - сказал Крейпанс.

Он добавил, что местная молодежь свободно общается на латышском.

"Меня радует, что вся та молодежь, которую я вижу в Даугавпилсе, все понимают по-латышски и хорошо говорят. Конечно, надо учитывать тот факт, что если человек по национальности украинец, белорус или русский, то он интересуется историей своих предков. Это нормально, если люди интересуются тем, что происходит на родине их предков", - пояснил Крейпанс.

Он добавил, что если бы жил в Германии или США, ему было бы очень интересно знать, что происходит в Латвии.