﻿ Политолог: если бездействует президент, то чего ждать от водителя троллейбуса?, Mixnews.lv

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Президент Латвии Раймонд Вейонис в кризисной ситуации с формированием правительства проявил себя крайне безответственно и это пугает. Об этом в эфире радио [Baltkom](http://www.mixnews.lv/radio_baltkom/live/ "" сказал политолог Кристиан Розенвалдс. Таким образом эксперт оценил решение президента только после праздников встретиться с потенциальными кандидатами в премьеры после провала Борданса на переговорах.

«Я не понимаю, что происходит в администрации президента, там большой офис, дворец, я утрирую, конечно, но есть же политические советники. Я не вижу, что там что-то происходит, наоборот — там ничего не происходит и Вейонис только и делает, что уходит от разговора. На самом деле, у него ведь только одна обязанность - произнести речь 18 ноября, затем устроить торжественный прием. И раз два-три года ему надо быть готовым, что может смениться правительство - это главные обязанности", - сказал политолог.

Розенвалдс выразил возмущение тем, что президент настолько важные задачи, как формирование правительства, откладывает на потом.

"А он нам говорит, что после праздника встретится с Гобземсом и Пабриксом. Что? С кем? У меня рот открывается. То есть, мы — пресса, в четверг и в пятницу будем работать, если не дома, то во дворе, политики будут думать, как быть дальше, проведут консультации и прочее. А у Вейониса все будет только после праздников. У меня рот открывается. А тут "после праздников". О чем он думает? Он царствует, и делает все необходимое, чтобы его администрация могла охранять его от общества. Меня это пугает, если у нас в Латвии так действует главный орган страны, то что мы можем требовать от водителя троллейбуса?", - сказал Розенвалдс.

По словам политолога, ему, как главе государства надо было активно вмешаться в этот процесс, а не откладывать задачи государственной важности.

«Он должен был спросить что у вас там, а почему вы не можете договориться. Ты глава государства — глава семьи, патриарх, видишь, что твои братья и сыновья не могут договориться. Ты должен их собрать, спросить, почему они не могут договориться, что-то подсказать, дать совет. А он приходит и говорит текст, который мне вообще непонятен. Что за вопрос — надо ставить профессионалов в министерства? Он долго думал над вопросом? В Латвии министерства управляются политическим министром, партия которого придумала политическую программу действий и идет по этому плану. Не надо быть медиком, чтобы работать главой больницы, надо быть управленцем», - сказал Розенвалдс, добавив, что после праздников пресса будет тупо перепубликовывать, что сказал президент, а по сути он не скажет ничего нового.

Как сообщал Mixnews, после провала переговоров лидера Новой консервативной партии Яниса Борданса с партиями о формировании будущего правительства, президент Латвии Раймонд Вейонис отзовет номинацию его кандидатуры и после праздников продолжит переговоры о возможном следующем кандидате в премьеры.

"Я ожидаю, что политические партии используют это время, чтобы продолжить консультации и найти общий знаменатель", - сказал Вейонис.

Планируется, что сразу после государственного праздника президент встретится с кандидатами в премьеры от партии KPV LV Алдисом Гобземсом и от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом.