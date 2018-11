﻿ "Привет в окопы от латышей": волонтеры помогают украинской армии, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Активисты из Латвии, помогающие украинским солдатам и собирающие пожертвования для Украины, в своем аккаунте в Twitter SOS Ukrainai опубликовали благодарность всем, кто откликнулся на их призыв.

"В неделю патриотов помним о тех, кто сейчас с оружием в руках защищают свою землю и нас: Арнис и его друзья для отправки в Украину передали крупное пожертвование. Янис прислал 15 евро со словами "Привет в окопы от латышей". Спасибо за поддержку!", - сказано в сообщении.

Целью активистов является помощь украинцам - таким образом, по их словам, они помогают сохранить и свободу Латвии.

"SOS помощи Украинской армии является группой единомышленников, которая оказывает поддержку Украинской армии и добровольческим батальонам в борьбе за независимость своего государства", - сказано на странице волонтеров.

Участники группы собирают пожертвования, продукты, медикаменты. Один из участников собирает металлолом, вырученные деньги за который пересылает в помощь бойцам добровольческих бригад.

Украинские пользователи, между тем, выражают благодарность за поддержку и помощь и поздравляют Латвию со столетием, публикуя соответствующее видео.

Latvia continues to provide medical help to wounded Ukrainian soldiers. Today 7 soldiers arrived in Latvia for rehabilitation. Conflict in the eastern Ukraine is still ongoing. @LV_Ukraine @UKRinLatvia @MFA_Ukraine @Brivibas36 https://t.co/0V1iC8FHZh pic.twitter.com/8eRMmkrnwx