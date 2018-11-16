﻿ Александр Рар на Baltkom: Brexit может стать началом кровавых конфликтов, Mixnews.lv

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Немецкий и российский историк политолог журналист Александр Рар не исключает, что референдум по выходу Великобритании из Евросоюза может быть проведен повторно. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Как политолог, я не исключаю, что англичан заставят переголосовать на референдуме по выходу страны из зоны ЕС. Я думаю, что большинство англичан действительно захотели выйти из Евросоюза, но последствия до конца не продумали. Ограничения в поездах из Европы в Англию — это только самая маленькая проблема", - отметил он.

По мнению Рара, выход Британии из ЕС может стать началом гражданской войны.

"Может возникнуть опасность гражданской войны на границе с Ирландией, которая остается в Евросоюзе, и Северной Ирландии, которая считается частью Англии. Если будет протянута граница между этими государствами, то там могут начаться кровавые конфликты, которые 30 лет тому назад были закончены. Не исключено, что Шотландия начнет обдумывать выход из Великобритании, а потерять Шотландию — это очень большая проблема, там ведь военный флот страны. Сейчас тактика английского правительства мутить воду и сложно ввести переговоры с ЕС", - сказал Рар.

Он отметил, что вслед за Великобританией зону Евросоюза могут начать покидать и другие страны.

"Была очень сложна процедура вхождения в ЕС, были созданы дорожные карты, как по учебнику страны работали в этом направлении, а как выходить из ЕС никто не знает. Еще пару лет назад никто не мог представить, что одна из крупнейших стран мира покинет ЕС. Европа боится отпускать Англию, так как она может сойтись с Америкой и жить хорошей жизнью. Могут появится и другие страны, которые захотят покинуть ЕС — это может быть опасно. Мы переживаем сложные времена. За несколько месяцев картина евро может измениться, также как ее изменило падение берлинской стены", - подчеркнул Рар.

Напомним, 13 ноября, пресс-служба премьер-министра Великобритании Терезы Мэй заявила, что Лондону и Брюсселю удалось достичь соглашения о "разводе", который состоится 29 марта 2019 года. На фоне разногласий относительно пунктов договоренностей по Brexit трое министров правительства Мэй подали в отставку.

Фото: flickr.com/Brian Mason