﻿ Ода номер два: от England ты не зарекайся, пока in Latvia живешь!, Mixnews.lv

Ода номер два: от England ты не зарекайся, пока in Latvia живешь! (13)
Житель Даугавпилса Виталий Иванов, посвятивший стихотворение Латвии, используя для рифмы два языка - латышский и русский, сочинил еще одно. Как Виталий признался в интервью Mixnews, к этому его подтолкнула реакция людей, которые комментировали первый стих в Facebook.
Теперь для рифмы молодой человек использовал русский и английский языки.
По словам Виталия, сам он из Даугавпилса, но с некоторых пор проживает и работает в Великобритании. Ему, как и многим жителям, не безразлично, что происходит на его родине, поэтому следит за происходящим в Латвии и в творческой форме реагирует на актуальные события.
NOTHING SPECIAL
На днях писал стихотворение
And then поднялся дикий hype
Даже Шадурскис в то мгновенье
Пытался call меня по skype
I am glad, что стих мой был прочитан
Regret, что мы разделены
For now живу я in Great Britain
И know язык этой страны
"Не знаешь Latvian, о горе!"
Я will repeat again для тех
Не столь о language был my story
Сколь был my story о respect!
Я know и Latvian и Russian,
И Deutsch и English little bit
Чего begin вы тут, мать вашу
Чуть что про Russian, ass бомбит
My friend, ты там не улыбайся,
Что я свалил и price мне грош
От England ты не зарекайся,
Пока in Latvia живешь
Пока creating new налоги
И scream про знание языка
Латвиец join ряды тех многих
Who say to Latvia пока
My love to Latvia like fire
Горит в my heart, хочу come back
А ты мне fucking occupier
Are you придурок, человек?
Для тех, кто see чуть дальше носа,
We all, believe me, люди same
И put the палки нам в колеса
No doubt, лишь только, crazy Сейм
Пока мы search who срал, who крайний
И спорим here о языках
These guys are молча тырят money
А мы, of course, все в дураках
За critics и за комплименты,
Друзья, я thank You very much
Не начинайте, please, в комментах
Очередной politics срач
Я finish the стихотворение.
Вчера приснилось мне к утру
Такое magic сновидение,
Но жаль, что never will come true
"На plane to Riga у прохода
Are sitting Янис и Иван
Тотчас the stuart к ним подходит:
- How can I help you people вам?
Иван to stuart обьявляет
- Please bring us водочка, родной
И тут же гордо добавляет
- Ar Janku мы летим домой...
Пользователи, как и в первом случае, стали хвалить автора за его талант, но и выражать сожаление, что в Латвии ничего не меняется и "воз и ныне там".
Стоит отметить, что первая публикация Виталия набрала более 1 тысячи комментариев и почти 8 тысяч репостов за двое суток. Люди в основной своей массе выражали восторг.
Фото: flickr.com
Иванов - многоязычный мир .
пЭтриотс - мана хуторс ,мана валода
аналогиии,наблюдения...