﻿ Ода номер два: от England ты не зарекайся, пока in Latvia живешь!, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Житель Даугавпилса Виталий Иванов, посвятивший стихотворение Латвии, используя для рифмы два языка - латышский и русский, сочинил еще одно. Как Виталий признался в интервью Mixnews, к этому его подтолкнула реакция людей, которые комментировали первый стих в Facebook.

Теперь для рифмы молодой человек использовал русский и английский языки.

По словам Виталия, сам он из Даугавпилса, но с некоторых пор проживает и работает в Великобритании. Ему, как и многим жителям, не безразлично, что происходит на его родине, поэтому следит за происходящим в Латвии и в творческой форме реагирует на актуальные события.

NOTHING SPECIAL

На днях писал стихотворение

And then поднялся дикий hype

Даже Шадурскис в то мгновенье

Пытался call меня по skype

I am glad, что стих мой был прочитан

Regret, что мы разделены

For now живу я in Great Britain

И know язык этой страны

"Не знаешь Latvian, о горе!"

Я will repeat again для тех

Не столь о language был my story

Сколь был my story о respect!

Я know и Latvian и Russian,

И Deutsch и English little bit

Чего begin вы тут, мать вашу

Чуть что про Russian, ass бомбит

My friend, ты там не улыбайся,

Что я свалил и price мне грош

От England ты не зарекайся,

Пока in Latvia живешь

Пока creating new налоги

И scream про знание языка

Латвиец join ряды тех многих

Who say to Latvia пока

My love to Latvia like fire

Горит в my heart, хочу come back

А ты мне fucking occupier

Are you придурок, человек?

Для тех, кто see чуть дальше носа,

We all, believe me, люди same

И put the палки нам в колеса

No doubt, лишь только, crazy Сейм

Пока мы search who срал, who крайний

И спорим here о языках

These guys are молча тырят money

А мы, of course, все в дураках

За critics и за комплименты,

Друзья, я thank You very much

Не начинайте, please, в комментах

Очередной politics срач

Я finish the стихотворение.

Вчера приснилось мне к утру

Такое magic сновидение,

Но жаль, что never will come true

"На plane to Riga у прохода

Are sitting Янис и Иван

Тотчас the stuart к ним подходит:

How can I help you people вам?

Иван to stuart обьявляет

Please bring us водочка, родной

И тут же гордо добавляет

Ar Janku мы летим домой...

Пользователи, как и в первом случае, стали хвалить автора за его талант, но и выражать сожаление, что в Латвии ничего не меняется и "воз и ныне там".

Стоит отметить, что первая публикация Виталия набрала более 1 тысячи комментариев и почти 8 тысяч репостов за двое суток. Люди в основной своей массе выражали восторг.

Фото: flickr.com