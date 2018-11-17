﻿ Жительница о кризисе в "скорой": Чакша врет, а медики продолжают увольняться, Mixnews.lv

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Жительница Латвии Алисе Лиелаусе посредством соцсети Facebook обратилась к руководству страны с призывом скрочно найти выход из сложившейся чрезвычайной ситуации в системе неотложной медпомощи, так как в противном случае отток медиков продолжится.

Нынешняя глава Минздрава Анда Чакша, по словам автора публикации, вводит общество в заблуждение, не рассказывая об истинном положении дел в "скорой", где работники находятся в удрученном состоянии из-за того, что их труд не оплачивается по достоинству.

"Этой записью я обращаюсь к президенту Латвии Раймонду Вейонису, спикеру Сейма Инаре Мурниеце и главе нынешнего правительства Марису Кучинскису, а также руководителям 13-го Сейма. Прошу Вас принять активное участие в разрешение ситуации в области медицины, так как нынешняя министр здравоохранения не продемонстрировала понимания нынешней ситуации и продолжает вводить в заблуждение общество о действительной ситуации как в плане зарплат в Службе неотложной медицинской помощи, также и относительно самой чрезвычайной ситуации в медицине. Настрой у сотрудников "скорой" очень плохой, если ситуация не будет разрешена, то заявления об увольнении из службы будет только расти", - написала женщина.

Она добавила в свой пост хэштег #krizeNMPD. Также автор призывает тех, кому небезразлична ситуация в сфере медицины, делиться этой информацией.

Многие пользователи в комментариях согласились с Алисе, отметив, что слышны только пустые обещания, которые все время перекладываются или безосновательно оправдываются. По мнению многих, ситуация в "скорой" действительно тяжелая и нет времени ждать, надо действовать незамедлительно, однако, похоже, что правительство это до конца не поняло.

Как уже сообщалось, работники Службы неотложной медицинской помощи 13 ноября во время встречи с министром здравоохранения Андой Чакшей выразили возмущение низкими зарплатами и опасения за свою безопасность и будущее профессии медика неотложной помощи в целом.

Возмущение медиков вызвала названная Чакшей средняя зарплата помощника врача, которая в этом году якобы достигла 1003 евро до вычета налогов. Медики заявили, что таких зарплат не получают.

Медики признались, что очень устают, от чего страдает качество оказываемых ими услуг. Работников СНМП беспокоит и то, что службе до сих пор не присвоен особый статус, а медики не застрахованы, хотя и работают в очень опасных условиях.

Чакша пояснила, что новое правительство должно будет принять окончательное решение о выделении финансирования для повышения зарплат медикам. Она предложила медикам пригласить представителей избранных в 13-й Сейм партий и попросить их обеспечить обещанное повышение зарплат, напомнив, что все избранные в парламент партии перед выборами обещали увеличить зарплаты медикам.