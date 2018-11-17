﻿ Автор стихов о Латвии: если народ не объединить, светлого будущего не будет, Mixnews.lv

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Если власти не объединят народ Латвии, то никакого светлого будущего страну не ждет. Такое мнение в эфире Baltkom высказал автор стихов о Латвии, который вызвали стали популярны среди пользователей соцсетей, Виталий Иванов.

Виталий рассказал, что он родом из Даугавпилса, но с некоторых пор проживает и работает в Великобритании. Ему, как и многим жителям, небезразлично, что происходит на родине, поэтому он следит за происходящим в Латвии и в творческой форме реагирует на актуальные события.

"Я думал, что будет какая-то реакция на мое стихотворение, но что она будет настолько масштабной, конечно, не ожидал. Сам уже четыре года живу в Великобритании. На отъезд меня сподвиг ряд причин — во-первых, ситуация в стране, также были причины личного характера, я себя не нашел в Латвии. Наложилось все сразу. В Латвию приезжаю настолько часто, насколько могу. Чувствую ментальную связь, ведь другой родины у меня нет. Сам я чувствую себя частью Латвии, но, как говорится, без ложки дегтя не обойтись. В Латвии живет моя семья, там я прожил большое количество времени — 19 лет в Даугавпилсе и четыре года в Риге. Для написания стихов меня побудило положение дел, действия или бездействие депутатов. Кстати, если бы не депутаты, жизнь была бы серой и неинтересной", - с иронией отметил молодой человек.

Нынешнюю систему образования в Латвии Виталий назвал неоднозначной, так как, по его словам, некоторым она помогает, а другим - вредит. Кроме того, он уверен, что политикам стоит задуматься об объединении народа.

"Вопрос о системе образования в Латвии неоднозначен, сам себя я так и называю - жертва билингвального образования. Ведь такая система кому-то позволяет быть конкурентноспособным, а кому-то варит такую кашу в голове, что человек не понимает никого. Ведь все зависит от склада ума человека. Но вообще в Латвии надо в первую очередь начинать с экономической сферы — мы же не клеим обои, если у нас с крыши капает, пол трещит и стена вот-вот рухнет. Также если есть действие, которое может разъединить людей, то это нужно отметать в первую очередь, потому что если народ Латвии не будет объединен, то я сомневаюсь, что нас ждет какое-то светлое будущее", - сказал Виталий.

Мужчина признался, что часто думает о возвращении на родину, но произойдет это только тогда, когда появятся возможности жить и работать.

"Я всегда думаю о возвращении. Вернусь на родину, когда мне станет понятно, что я смогу сделать что-то в этой стране и когда будут созданы возможности для этого. Знаете, есть такое ощущение, что все будет в порядке и чувствуешь это нутром, и тогда ты готов что-то делать", - сказал Виталий.

Ранее Виталий Иванов опубликовал второе посвященное Латвии стихотворение, в котором он использовал два языка - латышский и русский. Как Виталий признался в интервью Mixnews, к этому его подтолкнула реакция людей, которые комментировали первый текст в Facebook.

Во втором случае, для рифмы молодой человек использовал русский и английский языки.

Пользователи, как и в первом случае, стали хвалить автора за его талант, но также выражать сожаление, что в Латвии ничего не меняется и "воз и ныне там".

Стоит отметить, что первая публикация Виталия набрала более 1 тысячи комментариев и почти 8 тысяч репостов за двое суток. Большинство комментаторов выражали восторг.

Фото: flickr.com