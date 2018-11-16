﻿ Герчиков: если бы не советская оккупация, Латвия была бы не беднее Чехии, Mixnews.lv

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Нынешние руководители Латвии не приносят государству никакой пользы. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент парфюмерного концерна Dzintars, доктор экономических наук Илья Герчиков. В качестве примера эффективного руководства страной он привел период Карлиса Улманиса, однако, по словам Герчикова, тогда развитию Латвии помешала советская оккупация.

"Мы имели великолепное географическое положение. Мы имели великолепное трудовое население. Сегодня самый дорогой ресурс в мире - это не нефть, не газ, не металл и даже не электричество, это люди. Что же мы с ними сделали? Мы их разогнали. Я уже говорил о том, что в улмановские времена, в период первой республики, Улманис разогнал всех болтунов, всех демагогов, сумел за пять-шесть лет воссоздать сельское хозяйство, воссоздать промышленность, без всяких еврофондов. Ну да, его назвали диктатором, тогда всех называли диктаторами. Но у него было мало времени. Если бы не пришел Советский Союз, не забрал бы Латвию, я считаю, что Латвия сегодня была бы минимум как Чехия", - сказал Герчиков.

Он обратил внимание, что с восстановлением независимости пришедшие в Латвии к власти люди очень быстро разбогатели.

"А главное - Улманис не давал воровать. А у нас же разворовали все сразу. Что случилось, когда стали абсолютно самостоятельными? В кавычках. И независимыми - тоже в кавычках. Первым же делом мы создали элиту, которая никогда в жизни не была богатой. Вы можете посмотреть на наш политический бомонд с 1990-го года. Они стали мультимиллионерами. Случайное совпадение. Я думаю, что через несколько десятков лет к Музею оккупации пристроят пантеон, и там вывесят [имена] всех этих людей с их биографиями, фотографиями, заслугами в кавычках", - сказал Герчиков.

18 ноября Латвия отметит столетие провозглашения независимости. В этот день сто лет назад был провозглашен "Акт о независимости".