﻿ Герчиков: если бы не советская оккупация, Латвия была бы не беднее Чехии, Mixnews.lv

Герчиков: если бы не советская оккупация, Латвия была бы не беднее Чехии (25)

фото

Эксклюзив | 16 ноября 2018 года, 18:12

Нынешние руководители Латвии не приносят государству никакой пользы. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент парфюмерного концерна Dzintars, доктор экономических наук Илья Герчиков. В качестве примера эффективного руководства страной он привел период Карлиса Улманиса, однако, по словам Герчикова, тогда развитию Латвии помешала советская оккупация.

"Мы имели великолепное географическое положение. Мы имели великолепное трудовое население. Сегодня самый дорогой ресурс в мире - это не нефть, не газ, не металл и даже не электричество, это люди. Что же мы с ними сделали? Мы их разогнали. Я уже говорил о том, что в улмановские времена, в период первой республики, Улманис разогнал всех болтунов, всех демагогов, сумел за пять-шесть лет воссоздать сельское хозяйство, воссоздать промышленность, без всяких еврофондов. Ну да, его назвали диктатором, тогда всех называли диктаторами. Но у него было мало времени. Если бы не пришел Советский Союз, не забрал бы Латвию, я считаю, что Латвия сегодня была бы минимум как Чехия", - сказал Герчиков.

Он обратил внимание, что с восстановлением независимости пришедшие в Латвии к власти люди очень быстро разбогатели.

"А главное - Улманис не давал воровать. А у нас же разворовали все сразу. Что случилось, когда стали абсолютно самостоятельными? В кавычках. И независимыми - тоже в кавычках. Первым же делом мы создали элиту, которая никогда в жизни не была богатой. Вы можете посмотреть на наш политический бомонд с 1990-го года. Они стали мультимиллионерами. Случайное совпадение. Я думаю, что через несколько десятков лет к Музею оккупации пристроят пантеон, и там вывесят [имена] всех этих людей с их биографиями, фотографиями, заслугами в кавычках", - сказал Герчиков.

18 ноября Латвия отметит столетие провозглашения независимости. В этот день сто лет назад был провозглашен "Акт о независимости".

Комментарии 25
Гражданская позиция57 минут назад
Развитие латвии за последние 27 лет показали,что если бы не советская власть,латыши уже лет 60 как вымерли.
Ответить
Alex54 минуты назад
Как там про историю говорится - если бы - это уже фантастика.А если бы не СССР не было бы и Герчиковых...Если бы ,Илья ,то тебя бы сожгли в Одессе вместе с остальными ...Вариантов бесконечное множество про если бы...
Но как аккуратно гутарит ...я просто писаю с красоты его изложения...а как бы чё не вышло...
Ответить
Алекс50 минут назад
Это что такое было?-тонкий еврейский юмор,умная и тонкая еврейская мысль или коньюктурный бред к 18 ноября?
Что там ворошить прошлое,где бы мы были,кем бы стали-28 лет!!
Латвия
НЕЗАВИСИМА!!!!
Норвеги с 1991 года построили богатейшую страну и про другое время не вспоминают.А к как бы мы могли,если бы во рту росли грибы...
Ответить