﻿ Лидер "Бумбокс" на Baltkom: песню "Вахтерам" совсем не так поняли, Mixnews.lv

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Один из главных хитов украинской группы "Бумбокс" - песня "Вахтерам" - не повествует о жизни наркоманов, как полагают многие поклонники коллектива, а рассказывает о любви двух людей. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал украинский музыкант, вокалист и солист и основатель группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

По его словам, вахтеры в песне являются настоящими вахтерами в общежитии.

"Нет, нет, вахтеры - это бабушки вахтерши, они не пускали меня в общежитие к возлюбленной. А плюшки и чивава , да, плюшки - это не выпечка. Так получилось. Я 10 лет говорил журналистам: как эта песня могла стать супер радиохитом? Мы за эту песню получили две из трех самых больших музыкальных наград на русскоговорящей территории. Я за лигалайз . Чивава - это район в Латинской Америке, где были самые большие нарковойны. Тогда это было в новостях, использовал это как метафоры", - рассказал Хлывнюк.

Он добавил, что песня "Вахтерам" рассказывает о людях, у которых возникли определенные трудности в отношениях.

"Это не значит, что мы наркоманы, или эта песня - гимн наркотикам. Нет, ни в коем случае. Песня романтическая, о любви, о людях , которые заблудились и ищут, как вернуться, как отмотать к той точке, где все рассыпалось - вот о чем песня", - указал Хлывнюк.

Ранее СМИ сообщали, что поклонники коллектива "Бумбокс" писали в соцсетях, что песня "Вахтерам" — не про любовников, а про наркоманов. Интернет-пользователи сперва определили, что "стынущие плюшки" — не выпечка, а позже обнаружили гораздо больше скрытых смыслов в других строчках композиции.

Коллектив "Бумбокс" был основан в 2004 году.

Фото: facebook.com/boomboxfamily/