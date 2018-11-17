﻿ Пранкеры на Baltkom: "разводим" премьера одной страны в WhatsАpp, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Несмотря на то, что чаще всего первые лица того или иного государства отдают предпочтение общению по телефону, некоторые политики сегодня соглашаются вести диалог по переписке в сети. Об этом в эфире радио Baltkom рассказали российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус.

"Первые лица общаться по телефону все равно не перестанут, так что у нас большая площадка для действий", - сказал Лексус.

"Мы сейчас общаемся даже по мессенджеру с премьер-министром одной небольшой европейской страны. Два месяца он висит у нас в WhatsАpp, мы с ним переписываемся, а он думает, что общается с одним известным политиком: пишет нам сообщения, кидает фотографии. Причем уже два месяца прошло,а он до сих пор не понял. Скоро узнаете", - рассказал Вован.

Напомним, что популярность Лексусу и Вовану принесли телефонные розыгрыши Элтона Джона, Джона Маккейна, Александра Лукашенко, Михаила Саакашвили, Владимира Чурова, Валерии Новодворской, Владимира Мединского, Виталия Кличко, Виталия Мутко, Натальи Поклонской, Анастасии Волочковой, Алексея Панина, Геннадия Онищенко, Александра Бубнова, а также десятков других знаменитостей из мира шоу-бизнеса, спорта и политики.