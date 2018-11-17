﻿ Актер Наумов об алкогольной зависимости: не надо жрать водку и себя жалеть, Mixnews.lv

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Заслуженный артист России Александр Наумов считает, что люди творческих профессии чаще подвержены алкогольной зависимости. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен", вспоминая о своем злоупотреблении алкоголем.

"Алкоголизм всегда губит творческих людей. С другой стороны, есть такая поговорка, что если актер никогда не уходил в запой — это плохой актер. Это, конечно, шутка, но сколько я знаю непьющих актеров — это такие актеры, прости господи, лучше бы пили. Когда попадаешь в эту зависимость, понимаешь - у тебя проблемы, старичок. Потому, что всегда кажется, что это может быть у кого-то, но не у тебя. Я об этом смело говорю, что у меня были проблемы, большие проблемы. Слава богу, что они на моей работе не сказывались, но я просто понимал, что уже пора… Или ты можешь опять же говорить, что все плохо, а плохое мы всегда найдем. Это прикрытие, что мы русские, у нас тут зима, колокольчики, а ты не пей, не жри водку, вот и все. Что себя жалеть, возьми да иди работай! Я и по себе это понял", - отметил Наумов.

Фото: скриншот из сериала "Молодежка"