﻿ Жириновский на Baltkom: чиновники Латвии ответят за ущемление прав русских, Mixnews.lv

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Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает языковую реформу, предусматривающую переход всех школ Латвии на государственный язык обучения, большой ошибкой правительства страны. Об этом он заявил в прямом эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Политик также отметил, что статус негражданина является ущемлением прав русскоязычного населения Латвии.

"Ошибка латвийского руководства сегодняшнего – это гонения на русский язык, закрытие русских школ. За запреты, связанные с языком, нужно отвечать, потом статус русских неграждан - такого нет нигде в мире. Только Эстония и Латвия, где русские являются негражданами и ущемлены в своих правах, за это тоже нужно будет отвечать, даже Гитлер до этого не додумался. За все ущемления прав, тем представителям власти, которые еще будут живы и здоровы придется отвечать. Будем надеяться, что не будет никаких военных действий, территория Латвии и латыши не пострадают. Но латвийским чиновникам, которые ущемляют права русских на территории Латвии, придется нести ответственность", - отметил он.

По словам Жириновского, Латвия, размещая на своей территории объекты НАТО, в случае вооруженного конфликта пострадает в первую очередь.

"Если Латвия, находясь в НАТО будет размещать на своей территории какие-то воинские части, то в случае вооруженного конфликта между Россией и каким-то государством, входящим в состав НАТО, конечно, пострадает Латвия – у нее маленькая территория. Большие страны еще могут выйти из ядерного конфликта, благодаря территориям, а маленькие страны могут исчезнуть – это плохо. Достаточно будет десятой части взорванного заряда — это все принесет большую беду", - подчеркнул политик.

Напомним, что ранее на радио Baltkom руководитель российского центра прикладных военно-политических исследований, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский высказал мнение, что второй Карибский кризис может начаться с Латвии.