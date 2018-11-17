﻿ Жириновский на Baltkom: чиновники Латвии ответят за ущемление прав русских, Mixnews.lv

Жириновский на Baltkom: чиновники Латвии ответят за ущемление прав русских (73)
Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский считает языковую реформу, предусматривающую переход всех школ Латвии на государственный язык обучения, большой ошибкой правительства страны. Об этом он заявил в прямом эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".
Политик также отметил, что статус негражданина является ущемлением прав русскоязычного населения Латвии.
"Ошибка латвийского руководства сегодняшнего – это гонения на русский язык, закрытие русских школ. За запреты, связанные с языком, нужно отвечать, потом статус русских неграждан - такого нет нигде в мире. Только Эстония и Латвия, где русские являются негражданами и ущемлены в своих правах, за это тоже нужно будет отвечать, даже Гитлер до этого не додумался. За все ущемления прав, тем представителям власти, которые еще будут живы и здоровы придется отвечать. Будем надеяться, что не будет никаких военных действий, территория Латвии и латыши не пострадают. Но латвийским чиновникам, которые ущемляют права русских на территории Латвии, придется нести ответственность", - отметил он.
По словам Жириновского, Латвия, размещая на своей территории объекты НАТО, в случае вооруженного конфликта пострадает в первую очередь.
"Если Латвия, находясь в НАТО будет размещать на своей территории какие-то воинские части, то в случае вооруженного конфликта между Россией и каким-то государством, входящим в состав НАТО, конечно, пострадает Латвия – у нее маленькая территория. Большие страны еще могут выйти из ядерного конфликта, благодаря территориям, а маленькие страны могут исчезнуть – это плохо. Достаточно будет десятой части взорванного заряда — это все принесет большую беду", - подчеркнул политик.
Напомним, что ранее на радио Baltkom руководитель российского центра прикладных военно-политических исследований, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский высказал мнение, что второй Карибский кризис может начаться с Латвии.
Одни на них работают все осознавая,как,например,,,Медуза,,остальные могут использоваться втемную.
Притом ,в большей степени,комментарии пишут сами редакционные тролли с помощью модератора формируя ту стратегию,какую пропагандируют американские еврейские банкиры .,отвлекая латышей на,, злобную,,Россию,которая сейчас нападет и т.д.