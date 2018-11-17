﻿ Слушатель на Baltkom: мне 72 года, я не педофил, хватит за мной следить!, Mixnews.lv

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Слушатель радио Baltkom Виктор считает, что стал жертвой травли со стороны жителей улицы Anniņmuižas, в районе которой он любит прогуливаться и дышать свежим воздухом на детской площадке. Об этом он рассказал в эфире программы "Вечерний интерактив".

По словам радиослушателя, жители этого района приняли его за педофила и установили за пенсионером наблюдение.

"Мне 72 года, 42 года я отработал в Rīgas satiksme водителем троллейбуса, было все нормально. У меня есть пенсия, я люблю долго гулять на свежем воздухе. Часто я сидел на детской площадке в районе улицы Anniņmuižas, до этого случая с имантским педофилом. Несколько лет я сидел на этой площадке, было нормально все. После действий этого имантского педофила одна латышка сообщила в полицию, что на площадке долгое время сидит мужчина, который внимательно наблюдает за детьми. В марте следующего года будет 5 лет как за мной ведется слежка. Куда бы я не пошел, я вижу, что за мной ведется наблюдение. Я сообщал в полицию, писал в Министерство внутренних дел, получил ответ – обращаться в полицию по месту жительства", - рассказал он.

Мужчина завершил монолог, но вскоре перезвонил на радио Baltkom, чтобы еще раз обратиться к горожанам.

"Я хотел бы закончить. Жители улиц Dammes и Anniņmuižas, знайте, что мне 72 года я педофилом не был, и кончайте вести за мной наблюдение! В возрасте 72 года такими глупостями не занимаются. Имейте советь!", - заключил пенсионер.

Фото: flickr.com/Grodenaue