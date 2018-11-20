﻿ Twitter: столько русских с красно-бело-красными ленточками не было давно!, Mixnews.lv

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Twitter: столько русских с красно-бело-красными ленточками не было давно! (31)

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Эксклюзив | 20 ноября 2018 года, 19:58

Живущие в Латвии нацменьшинства чувствуют свою принадлежность к стране и гордятся ею так же, как и латыши. Своими ощущениями от прошедших в Латвии мероприятий в честь Дня независимости в Twitter делятся известные в обществе лица.

"Обещала об этом не ныть. Как и договорились - праздник. После мероприятия - из Саласпилса в Ригу на поезде, затем салют, потом опять обратно… Скажу только хорошее - не все латыши уехали в Ирландию. И электричка, переполненная русскими, у которых прикреплены красно-бело-красные ленточки", - написала Дайга Гринберга.

С нею согласен Арвис Вилла, по словам которого, похожая картина наблюдалась и в направлении Елгавы, где было много молодежи.

Бывший министр внутренних дел, а также обороны, ныне - предприниматель Линда Мурниеце также обратила внимание на то, что в день столетия ощущалось единение жителей.

"Вечером отмечала праздник, работая в баре Mazais Otto. Факельное шествие, салют - все было красиво. Однако самый захватывающий момент - когда после речи президента зазвучал гимн, и все, кто был у нас в баре - латыши, русские и иностранцы — встали и стали петь вместе", - написала Мурниеце.

По мнению руководителя общества Latvijas Platforma attīstības sadarbībai Инесе Вайваре, праздник показал, что проживающие в Латвии люди других национальностей, как и коренные жители, гордятся страной.

"Так трогательно видеть фотографию моей русскоязычной знакомой, на которой она гордо стоит в латышском народном костюме напротив символов страны. Мы все - Латвия. Это мое праздничное ощущение", - написала женщина.

Имантс Горбанс в свою очередь считает, что сейчас образуется новая латышская нация, вместо уехавших латышей.

А еще один пользователь соцсети поделился своими наблюдениями на военном параде в честь столетия Латвии.

"На военном параде, в котором участвовали военные из разных стран, рядом стоит русская семья и мальчик около 5 лет, сидящий у отца на плечах, спрашивает: "Папа, где наши". А отец отвечает: "Они - все наши!". Вот так вот", - резюмирует мужчина, сопровождая пост хэштегом #Latvijai100.

Напомним, по расчетам полиции, праздничный салют 18 ноября пришло посмотреть примерно 100 тысяч человек.

Комментарии 31
nelojals2 часа назад
Эти тряпки раздавали на каждом углу и индусам, и китайцам, и арабским моджахедам с бородами.И все они почувствовали принадлежность к херу в жопе.
14
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Ага1 час назад
27 лет нас мешают с говном и говорят что я в их бедах виноват, не хуторянин, а я. Вставайте с ними плечом к плечу. Я пас.
6
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Ага 2 часа назад
Не русские, а латвийцы
8
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