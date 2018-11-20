﻿ Twitter: столько русских с красно-бело-красными ленточками не было давно!, Mixnews.lv

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Живущие в Латвии нацменьшинства чувствуют свою принадлежность к стране и гордятся ею так же, как и латыши. Своими ощущениями от прошедших в Латвии мероприятий в честь Дня независимости в Twitter делятся известные в обществе лица.

"Обещала об этом не ныть. Как и договорились - праздник. После мероприятия - из Саласпилса в Ригу на поезде, затем салют, потом опять обратно… Скажу только хорошее - не все латыши уехали в Ирландию. И электричка, переполненная русскими, у которых прикреплены красно-бело-красные ленточки", - написала Дайга Гринберга.

apsolījos par šo nečīkstēt. Kā vienojāmies - ir svētki. Pēc pasākuma-no Salaspils uz Rīgu ar vilcienu, tad salūts, tad atpakaļ ar gandrīznetikšanu... teikšu tikai labo- Latvieši VISI galīgi nav aizbraukuši uz Īriju. Un pilns vilciens ar krieviem, kam piespraustas LV lentītes. https://t.co/DHkQ76Y4UM — Daiga Grinberga (@DaigaGrinberga) November 19, 2018

С нею согласен Арвис Вилла, по словам которого, похожая картина наблюдалась и в направлении Елгавы, где было много молодежи.

līdzigi ar Jelgavas virzienu. puse izkāpa Olainē, jaunieši kā jaunieši... — Arvis Villa (@Skepse) 19 ноября 2018 г.

Бывший министр внутренних дел, а также обороны, ныне - предприниматель Линда Мурниеце также обратила внимание на то, что в день столетия ощущалось единение жителей.

"Вечером отмечала праздник, работая в баре Mazais Otto. Факельное шествие, салют - все было красиво. Однако самый захватывающий момент - когда после речи президента зазвучал гимн, и все, кто был у нас в баре - латыши, русские и иностранцы — встали и стали петь вместе", - написала Мурниеце.

Vakar svētkus svinēju, strādājot @MazaisOtto . Lāpu gājiens, salūts - viss bija skaisti. Tomēr saviļņojošākais brīdis - kad pēc Prezidenta uzrunas sāka skanēt himna, visi, kas bija pie mums - latvieši, krievi, tūristi - piecēlās un mēs kopā dziedājām — Linda Mūrniece (@murniecelinda) November 19, 2018

По мнению руководителя общества Latvijas Platforma attīstības sadarbībai Инесе Вайваре, праздник показал, что проживающие в Латвии люди других национальностей, как и коренные жители, гордятся страной.

"Так трогательно видеть фотографию моей русскоязычной знакомой, на которой она гордо стоит в латышском народном костюме напротив символов страны. Мы все - Латвия. Это мое праздничное ощущение", - написала женщина.

Tik aizkustinoši redzēt krievvalodīgās paziņas bildi, kurā viņa lepni stāv latviešu tautastērpā pie zīmju joslām. Mēs visi esam Latvija. Tā ir mana svētku sajūta. — Inese Vaivare (@vaivarei) November 18, 2018

Имантс Горбанс в свою очередь считает, что сейчас образуется новая латышская нация, вместо уехавших латышей.

Vienkārši rodas jauna latviešu tauta aizbraukušo latviešu vietā. — Imants Gorbāns (@imants_g) 18 ноября 2018 г.

А еще один пользователь соцсети поделился своими наблюдениями на военном параде в честь столетия Латвии.

"На военном параде, в котором участвовали военные из разных стран, рядом стоит русская семья и мальчик около 5 лет, сидящий у отца на плечах, спрашивает: "Папа, где наши". А отец отвечает: "Они - все наши!". Вот так вот", - резюмирует мужчина, сопровождая пост хэштегом #Latvijai100.

Напомним, по расчетам полиции, праздничный салют 18 ноября пришло посмотреть примерно 100 тысяч человек.