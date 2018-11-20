﻿ Радзевич: праздник прошел отлично, но выводы надо сделать!, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Праздник столетия Латвии в столице прошел отлично, но организаторам придется сделать выводы, чтобы решить проблемы массового скопления людей. Об этом в интервью радио Baltkom сказал исполнительный директор Рига Юрис Радзевич, комментируя ситуацию, когда тысячи рижан после завершения праздничного салюта на Набережной 11 ноября долго не могли добраться до дома, так как возникла давка людей при выходе с набережной и из-за огромных заторов на дорогах.

"В целом, я доволен, как прошел праздник. Да, мы не все можем сделать, так как возможности ограничивают четыре стены и река. Но, в целом, праздник прошел отлично!" - сказал Радзевич.

Комментируя большое количество людей на празднике и проблемы после салюта, Радзевич указал, что это ответственность каждого жителя, идти ли на праздник с маленькими детьми, с колясками, ехать на личном автомобиле или на общественном транспорте.

"Сами люди должны принять решение идти с детьми, с колясками и так далее. Да, было рассчитано количество общественного транспорта. Да, не хватило места для всех желающих, я, например, встретил своих знакомых, которые до набережной так и не дошли и ничего не видели. Мне кажется, что такая ситуация, когда используется настолько много машин, происходит не в первый раз, например, такая ситуация наблюдается после больших концертов на Луцавсале. Выбор надо было сделать не в пользу личного автомобиля. А так, конечно, всегда можно найти виновных", - считает Радзевич, который сам наблюдал за салютом с гостями столицы с крыши здания Рижской думы.

По словам Радзевича, как бы то ни было, но оргвыводы должны быть сделаны, чтобы предотвратить подобную ситуацию в будущем.

"Конечно, организаторам надо сделать выводы. Возможно, надо ограничить доступ в старый город, потому что именно там наблюдалась самая большая проблема".

Радзевич отвечая на вопрос, почему во все три выходных дня жителям не был предоставлен бесплатно общественный транспорт, указал, что среди населения итак есть много категорий, которые могут пользоваться льготным проездом.

"Я не могу сказать, что это жадность Rīgas satiksme и желание заработать, так как у нас довольно много категорий населения, которые пользуются льготами", - сказал исполнительный директор Риги.

Межуд тем начальник полиции порядка Государственной полиции Артис Велшс отметил, что Набережная 11 ноября с точки зрения безопасности - не лучшее место для проведения массовых мероприятий, и ответственные службы в ближайшее время изучат, как можно повысить безопасность на массовых мероприятиях в центре города.

По его словам, набережная географически и с точки зрения безопасности не лучшее место для массовых мероприятий, так как с одной стороны ее ограничивает Даугава, с другой - Вецрига.

По расчетам полиции, праздничный салют 18 ноября пришло посмотреть примерно 100 тыс. человек. Полиция вместе с самоуправлением, другими службами внутренних дел и Службой неотложной медицинской помощи в течение недели или двух проведет совещание, чтобы обсудить массовые мероприятия в честь столетия Латвии с точки зрения безопасности.

Вопреки опасениям людей о том, что в плотной толпе могли быть пострадавшие, Велшс утверждает, что существует план безопасности массовых мероприятий и алгоритмы действий, которые были разработаны еще до праздника.

Велшс напомнил, что салют на набережной, в отличие от, например, заключительного концерта Праздника песни в Межапарке, - не контролируемое мероприятие, на котором есть барьеры, проверки и зоны безопасности. Он признает, что место и время проведения мероприятий 18 ноября, возможно, могли бы быть лучше продуманы.

Сегодня на Латвийском радио Велшс сказал, что полиция готова была в любой момент перекрыть набережную, но решение о том, чтобы остановить поток пешеходов, не было принято, так как для него не было оснований.