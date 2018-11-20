﻿ Политолог: президенту следовало бы стереть все "красные" линии, Mixnews.lv

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Президенту Латвии Раймонду Вейонису стоило бы стереть все "красные" линии, чтобы партии могли нормально формировать правительство. Об этом в интервью радио Baltkom сказал политолог Кристиан Розенвалдс. По его словам, эти линии все равно ничего не значат.

"Считаю, что делать контуры по "красным" или "белым" линиями – себя не уважать. А то у нас политик сами их рисуют, потом стирают, разукрашивают, как хотят. На месте президента я бы вообще сказал, что никаких линий нет. И даже в отношении "Согласия". Если нужно будет, то найдется повод убрать эти линии. Будучи специалистом по связям с общественностью, я не вижу сложностей в том, чтобы придумать тот информационный повод, почему вдруг поменялась карта, почему они больше "не рука Москвы" и тому подобное", - сказал Розенвалдс.

Напомним, президент пригласил на встречу сегодня в 17.00 все представленные в Сейме партии.

На встречу приглашены "Согласие", KPV LV, Новая консервативная партия (НКП), национальное объединение VL-TB/LNNK, "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Как сообщает Госканцелярия, встреча состоится в Рижском замке. После нее президент выступит с заявлением.

Как сообщалось, президент сегодня в Рижском замке встретился с кандидатами в премьер-министры от объединения "Для развития/За!" Артисом Пабриксом и партии KPV LV Алдисом Гобземсом.

Ранее президент доверил формирование правительства кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.