﻿ Политолог: президенту следовало бы стереть все "красные" линии, Mixnews.lv

Политолог: президенту следовало бы стереть все "красные" линии (14)

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Эксклюзив | 20 ноября 2018 года, 15:23

Президенту Латвии Раймонду Вейонису стоило бы стереть все "красные" линии, чтобы партии могли нормально формировать правительство. Об этом в интервью радио Baltkom сказал политолог Кристиан Розенвалдс. По его словам, эти линии все равно ничего не значат.

"Считаю, что делать контуры по "красным" или "белым" линиями – себя не уважать. А то у нас политик сами их рисуют, потом стирают, разукрашивают, как хотят. На месте президента я бы вообще сказал, что никаких линий нет. И даже в отношении "Согласия". Если нужно будет, то найдется повод убрать эти линии. Будучи специалистом по связям с общественностью, я не вижу сложностей в том, чтобы придумать тот информационный повод, почему вдруг поменялась карта, почему они больше "не рука Москвы" и тому подобное", - сказал Розенвалдс.

Напомним, президент пригласил на встречу сегодня в 17.00 все представленные в Сейме партии.

На встречу приглашены "Согласие", KPV LV, Новая консервативная партия (НКП), национальное объединение VL-TB/LNNK, "Для развития/За!", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Новое Единство".

Как сообщает Госканцелярия, встреча состоится в Рижском замке. После нее президент выступит с заявлением.

Как сообщалось, президент сегодня в Рижском замке встретился с кандидатами в премьер-министры от объединения "Для развития/За!" Артисом Пабриксом и партии KPV LV Алдисом Гобземсом.

Ранее президент доверил формирование правительства кандидату Новой консервативной партии Янису Бордансу, однако после того, как из переговоров вышли три партии, он заявил, что формирование правительства не представляется возможным. Теперь президенту предстоит выдвинуть на пост премьера нового кандидата.

Комментарии 14
НаталиЯ3 часа назад
Если нет ума - это диагноз... Ведь эти дигностнутые не красные/белые/желтые линии проводят, а своим диагнозом разжигают межнациональную рознь, делят жителей на правильных и неправильных...
Для умственно убогих главное - русские, а на экономику, медицину и прочая нужная и важная тема - им нас.рать... Главное, чтобы костюмчик сидел...
Тьфу на них всех!
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Евлампий 3 часа назад
Нет, нельзя этого делать ни в коем случае-так мы попадём в лапы Путина!!!Вот, Маша и Медведь - тоже ведь кремлёвские агенты влияния!!!
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батя2 часа назад
Может я,тупой ничего не понимаю!? Как может быть депутатом,человек под уголвным следствием,да еще уже по одному делу производиться взыскание с его зарплаты!!?? И его выдвигают в премьеры!!! Маразм крепчает!!! Даешь демосратию!!! Ну что ж латыши воров выбираете,так не валите все на "пятую" колонну!!!
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